Olympische Spiele in München? Oberbürgermeister Reiter äußert klare Meinung

Von: Luca Hartmann

1972 fanden letztmals Olympische Spiele in Deutschland statt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter kann sich das Event in der bayerischen Landeshauptstadt in der Zukunft nur im Sommer vorstellen.

München – Über 50 Jahre ist es inzwischen her, dass Deutschland zuletzt die Olympischen Spiele ausgerichtet hat. Damit ist die Bundesrepublik der einzige G7-Staat, der zwischen 2010 und 2028 weder Olympische noch Paralympische Spiele ausgerichtet hat beziehungsweise ausrichten wird. In den letzten 20 Jahren scheiterten diverse Bewerbungen Deutschlands – entweder am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) oder an der eigenen Bevölkerung.

Olympische Spiele Veranstalter: Internationales Olympisches Komitee (IOC) Zeitraum: Alle vier Jahre Nächste Sommerspiele: 2024 (in Paris)

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter will Olympische Sommerspiele

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will jetzt mit einer „Dialoginitiative“ unter dem Titel „Deine Ideen. Deine Spiele.“ gemeinsam mit der Bevölkerung einen Plan für eine mögliche neue Bewerbung erarbeiten. Als mögliche Austragung fasst der DOSB die Sommerspiele 2036 und 2040 oder die Winterspiele 2038 und 2042 ins Auge. DOSB-Präsident Thomas Weikert erklärtw, man wolle „alle einbinden“ und „die Chancen einer nachhaltigen Bewerbung aufzeigen“.

Zu den interessierten Städten zählt neben Berlin, Hamburg und Leipzig mit München die Olympiastadt von 1972. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bezog dazu jetzt im Bayerischen Rundfunk Stellung und macht klar: „Ich sehe keine Chance für Winterspiele in München. Genau da funktioniert das mit der Nachhaltigkeit nur schwer. Wenn, dann Sommerspiele“, macht der 65-Jährige klar.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter will wenn nur die Olympischen Sommerspiele in München. © IMAGO / Sports Press Photo / Action Plus

OB Reiter plädiert für Sommerspiele in München — DOSB sucht Lösungen

Laut Reiter sei die Zustimmung für Sommerspiele innerhalb der deutschen Bevölkerung größer als für das Pendant im Winter. Auch Stephan Brauße, Leiter der Stabstelle Olmypiabewerbung, erklärte im Interview mit dem Kicker, dass erst noch zu klären sei, ob „die Mehrheit in Deutschland Spiele im Sommer oder Winter bevorzugen würde“.

Klar ist jedoch, dass Olympische Winterspiele in Deutschland ohne den Standort München kaum denkbar wären. Der DOSB sucht derzeit nach einer Lösung und zieht dabei auch eine Kombi-Bewerbung von mehreren Städten in Betracht. Auch, weil für ein mögliches Großsportevent keine Neubauten entstehen sollen.

Olympia in München? Special Olympics und European Championships 2022 stimmen positiv

Dass Deutschland ein guter Gastgeber für große Sportveranstaltungen sein kann, sah man erst letzten Monat, als Berlin mit großem Erfolg die Special Olympics World Games ausrichtete. Erstmals seit 1972 fand wieder ein Multisportevent auf deutschem Boden statt. Rund 7000 Athleten und 3000 und Trainer aus 176 verschiedenen Ländern nahmen an dem größten Sportevent für Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung teil.

Bereits im August 2022 fanden in München die European Championships statt und weckten bei vielen Deutschen die Lust auf Olympia. Auch Reiter stimmt das positiv: „Es war eine sensationelle Veranstaltung, bei der die Münchnerinnen und Münchner begeistert mitgegangen sind“, sagte der Münchner Oberbürgermeister. Ein möglicher Bürgerentscheid zur Olympia-Bewerbung könne dadurch gewonnen werden. (luha)