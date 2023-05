Olympisches Feuer kommt am 8. Mai 2024 in Marseille an

Olympia

+ © Marijan Murat/dpa 2024 finden die Olympischen Spiele in Paris statt. © Marijan Murat/dpa

Das olympische Feuer für die Spiele 2024 in Paris kommt in Frankreich am 8. Mai kommenden Jahres zuerst in Marseille an.

Marseille - „Ein großes Volksfest wird am Alten Hafen veranstaltet, um gemeinsam den größten Sportwettbewerb der Welt und die tausendjährige Geschichte der Gründung unserer Stadt zu feiern“, kündigte Marseilles Bürgermeister Benoît Payan an.

Rendez-vous le 8 mai 2024 pour l’arrivée de la flamme olympique à Marseille 🔥



Une grande fete populaire sera organisée sur le Vieux-Port pour célébrer ensemble la plus grande compétition sportive du monde et l’histoire millénaire de la fondation de notre ville ! pic.twitter.com/fVHqEq8ZbI — Benoît Payan (@BenoitPayan) April 30, 2023

Wie zuvor bereits bekannt, soll die Flamme von Athen mit einem Dreimaster über das Mittelmeer nach Marseille transportiert werden. Zur Eröffnungsfeier am 26. Juli soll die Flamme dann in Paris entzündet werden.

In Marseille werden während der Olympischen Spiele zehn Fußballpartien und die Segelwettbewerbe ausgetragen. Die Flamme wird traditionell im griechischen Olympia an der Stätte der antiken Olympischen Spiele entzündet. dpa