Oscar Otte: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das deutsche Tennis-Ass

Teilen

Oscar Otte zählt zu den Tennisstars in Deutschland. © IMAGO / Hasenkopf

Oscar Otte zählt zu den Tennisstars Deutschlands. Der Tennisspieler zeigt großes Talent auf dem Platz. Dabei blitzt auch immer wieder sein Humor hervor.

Köln – Am 16. Juli 1993 wurde der deutsche Tennisspieler Oscar Otte – mit Spitznamen Ozzy – in der Domstadt geboren. Seit 2022 rangiert er auf der Weltrangliste unter den Top 100. Neben seiner sportlichen Leistung begeistert der 1,93 Meter große Tennisprofi seine Fans mit seinem Humor.

Der Tennisspieler Oscar Otte privat: Herkunft und Familie

Über die Kindheit Oscar Ottes ist außer seiner Herkunft aus Köln nicht viel bekannt. Lediglich, dass er schon früh an zahlreichen Allergien und Unverträglichkeiten litt, weshalb er Ende 2016 seine Ernährung umstellte. Auch über seine Familie finden sich wenig Informationen. Allerdings gehört ohne Zweifel Freundin Emma dazu. Sie ist die Tochter seines Trainers Peter Moraing.

Anfang des Jahres 2018 zog der Tennisspieler nach Mühlheim an der Ruhr, um in der Nähe seines Coaches zu wohnen. Damit lebt er nun zudem näher bei Mats Moraing, dem Neffen seines Trainers. Mats Moraing, der ebenfalls Profi-Tennisspieler ist, gehört zu Oscar Ottes besten Freunden.

Der Tennisspieler Oscar Otte: Karriereanfang und Wimbledon

Am Anfang seiner Karriere ab 2011 spielte Oscar Otte hauptsächlich auf der Future-Tour. 2015 gelang es ihm, Deutscher Tennismeister zu werden. Seit 2017 tritt er regelmäßig und mit Erfolg bei Challenger-Turnieren an. Gleich in seinem ersten Jahr erreichte er das Finale in Qingdao. Dort unterlag er schließlich dem serbischen Tennisspieler Janko Tipsarević. Doch nur wenige Wochen später holte er im Doppel zusammen mit seinem Kölner Mannschaftskollegen Andreas Mies seinen ersten Challenger-Titel in Rom. Und beim nächsten Einzelturnier in Lissabon besiegter er den Top-100-Spieler Taro Daniel und gewann auch den Challenger-Einzeltitel.

Das Match, das wohl ihm und seinen Fans prominent im Gedächtnis geblieben ist, fand 2021 statt. In der zweiten Runde beim Wimbledon spielte er gegen Andy Murray 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6. Dies war das erste Mal, dass er im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers stand. Allein das war ein wichtiger Erfolg für das Tennis-Ass. Seinen Fans und Zuschauern ist das Spiel wahrscheinlich vor allem aufgrund seiner Komikeinlage noch vor Augen: Als Oscar Otte ausrutschte, legte er sich lässig auf die Seite und tat so, als würde er eine Zigarette rauchen.

Der Tennisspieler Oscar Otte: Weiterer Verlauf der Karriere

Die Raucherpose war bei Weitem nicht das einzige Mal, dass der Tennisspieler seinen Humor bewies. Beispielsweise fragte er beim ersten Satz eines Spiels die Preisrichterin nach anderen Shorts, da seine immer rutschen würden. Die besorgte ihm tatsächlich hilfsbereit ein Ersatzpaar.

2021 schaffte es Oscar Otte bei den US Open ins Hauptfeld. Er siegte in drei Sätzen gegen Lorenzo Sonego sowie Denis Kudla. Ebenfalls gewann er gegen Andreas Seppi in der dritten Runde und gelangte erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier ins Achtelfinale. Hier verletzte er sich im vierten Satz bei einem Sturz an der Spielhand und verlor das Spiel gegen Matteo Berrettini. Ende April 2022 erreichte er sein erstes Halbfinale auf der ATP-Tour in München. Zuvor war er im März 2022 für die deutsche Davis Cup-Mannschaft nominiert. Er blieb aber ohne Einsatz.

Oscar Otte ist auch als Vereinsspieler aktiv. Von 2011 bis 2019 spielte er für den KTHC Stadion Rot-Weiss. Seit 2020 ist er Spieler in der 2. Bundesliga für den TC Bredeney.

Oscar Otte: Die größten Erfolge des Tennisspielers

Im Alter von 28 Jahren konnte Oscar Otte bereits einige Karriere-Highlights verbuchen. Zu seinen größten Erfolgen zählen:

Deutscher Tennismeister 2015

sieben Siege bei der ATP-Challenger-Tour

Sieg beim Achtelfinale in München gegen Top-20-Star Reilly Opelka und Erreichen seines ersten Halbfinales auf der ATP-Tour

Stand April 2022 steht der Tennisspieler derzeit auf Platz 62 der Weltrangliste. Im Doppel liegt seine aktuelle Platzierung bei Rang 390.