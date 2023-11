Oscar Pistorius wird aus Haft entlassen – Paralympics-Sieger hatte seine Frau erschossen

Von: Korbinian Kothny

Oscar Pistorius wird im Januar aus der Haft entlassen. Der Südafrikaner hatte vor knapp elf Jahren seine Freundin erschossen.

München – Oscar Pistorius ist sechsfacher Paralympics-Sieger – und verurteilter Mörder. Vor über zehn Jahren hatte der Südafrikaner seine Freundin Reeva Steenkamp in der Nacht zum Valentinstag mit mehreren Schüssen durch die Badezimmertür getötet. 2014 wurde Pistorius zunächst wegen fahrlässiger Tötung seiner Freundin zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Pistorius kommt im Januar auf Bewährung frei

Nach Widerspruch der Staatsanwaltschaft wurde er 2017 schließlich vom Obersten Berufungsgericht wegen Mordes zu 13 Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt.

Knapp elf Jahre nach den tödlichen Schüssen kommt Pistorius nun frei. Wie die Gefängnisbehörde am Freitag mitteilte, wird der 37-Jährige am 5. Januar auf Bewährung aus der Haft entlassen. Ein Bewährungsausschuss hatte seit Freitagmorgen in Pistorius‘ Haftanstalt in einem Vorort von Pretoria darüber beraten, ob er für die „gesellschaftliche Reintegration geeignet ist oder nicht“.

Erster Antrag von Pistorius scheitert – wegen Fehler von Gericht

Häftlinge in Südafrika kommen automatisch für eine Haftentlassung auf Bewährung in Frage, wenn sie die Hälfte ihrer Strafe abgesessen haben. Ein erster Antrag des ehemaligen Sprintstars war im März aber überraschend gescheitert. Die Strafvollzugsbehörde war damals der Ansicht, dass er die erforderliche Mindesthaftdauer noch nicht erreicht hatte.

Die Behörden hatten sich bei der Anrechnung der Haftzeit auf das letzte Urteil gestützt, das südafrikanische Verfassungsgericht widersprach dieser Auffassung aber im Oktober. Das Gericht entschied, dass die Haftzeit mit dem Zeitpunkt zu beginnen hat, an dem Pistorius das erste Mal inhaftiert wurde.

Pistorius mit Premiere bei den Olympischen Spielen 2012

Pistorius galt während seiner Karriere als schnellster Mann ohne Beine. Dem Südafrikaner mussten aufgrund einer Fehlbildung im Alter von elf Monaten die Beine unterhalb des Knies amputiert werden. Der Sprinter startete bei 2012 in London als erster beidseitig amputierter Athlet bei den Olympischen Sommerspielen. Nicht mal ein Jahr später wurde er zum Mörder. (afp/kk)