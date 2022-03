Otte gewinnt in Miami - Koepfer in erster Runde raus

Game, Set, Match für Oscar Otte: Der Deutsche gewinnt gegen Mitchell Krueger in Miami © Andrew Patron / IMAGO

Der deutsche Tennisspieler Oscar Otte überzeugt in seinem ersten Match in Miami.

Miami - Der Weltranglisten-74. aus Köln gewann in Florida am Mittwoch (Ortszeit) 6:3, 6:4 gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA. In der zweiten Runde trifft Otte auf den französischen Routinier Gael Monfils.

Ebenfalls schon in der zweiten Runde steht nach einem Freilos Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg. Bei den Damen spielt Angelique Kerber in einem Duell zweier mehrfacher Grand-Slam-Siegerinnen gegen die Japanerin Naomi Osaka.

Koepfer verabschiedet sich in der ersten Runde

Tennis-Profi Dominik Koepfer ist beim Masters in Miami in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27-Jährige aus Furtwangen verlor am Mittwoch 7:6 (10:8), 4:6, 4:6 gegen Mackanzie McDonald aus den USA. Von den fünf Deutschen im Hauptfeld ist Koepfer der erste, der ausgeschieden ist. Oscar Otte aus Köln trifft auf den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA, Jan-Lennard Struff spielt gegen Pedro Martinez aus Spanien, und Daniel Altmaier bekommt es mit dem Qualifikanten J.J. Wolf aus den USA zu tun.

Das Hartplatzturnier im US-Bundesstaat Florida ist mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotiert. (dpa)