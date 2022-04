Pep Guardiola ist trotz Historie optimistisch

Pep Guardiola ist Trainer von Manchester City © Michael Regan/Nmc Pool / dpa/PA Wire

Pep Guardiola blickt vor dem Halbfinale in der Champions League mit Manchester City gegen Real Madrid nicht zurück in die Vergangenheit.

Manchester - Pep Guardiola richtet vor dem Halbfinale in der Champions League mit Manchester City gegen Real Madrid keinen Blick in die Vergangenheit. «Wenn es nur um die Geschichte geht, haben wir keine Chance, dann sind sie besser», sagte der Trainer der Engländer vor dem Hinspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

Während Real schon 13 Mal in der Fußball-Königsklasse triumphierte, wartet City noch auf den ersten Erfolg im wichtigsten europäischen Club-Wettbewerb. «Gegen Real Madrid zu spielen, ist ein unglaublicher Test. Wir wollen es versuchen», sagte Guardiola am Montag. Im vergangenen Jahr hatte Manchester im Endspiel mit 0:1 gegen den Ligakonkurrenten FC Chelsea verloren.

«Natürlich wollen wir mehr», sagte Guardiola vor dem Heimspiel bei einer Pressekonferenz am Montag: «Es ist schön, hier zu sein mit den besten Teams der Welt.» Manchester müsse «zwei außergewöhnliche Spiele machen, um das Finale zu erreichen», betonte Guardiola: «Natürlich wollen wir ins Finale und das Finale auch gewinnen.» (dpa)