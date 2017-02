Tennisspielerin Petkovic siegt zum Auftakt in Acapulco

Acapulco - Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier im mexikanischen Acapulco gewonnen und zieht damit ins Achtelfinale ein.

Die Darmstädterin setzte sich am Dienstag gegen die US-amerikanische Qualifikantin Jamie Loeb nach einem Rückstand noch mit 2:6, 6:1, 6:3 durch. Petkovic ist bei der Hartplatzveranstaltung in Nordamerika an Nummer acht gesetzt und trifft nun in Runde zwei auf die Französin Pauline Parmentier.

Ebenfalls in Mexiko am Start sind Petkovics Fed-Cup-Teamkollegin Julia Görges (Bad Oldesloe) und Annika Beck (Bonn). Beck trifft zum Auftakt auf Madison Brengle (USA), Görges bekommt es mit Kateryna Bondarenko (Ukraine) zu tun. Im Fed Cup hatten Petkovic und Co. vor rund zwei Wochen auf Hawaii ohne die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) eine 0:4-Erstrundenniederlage erlitten.

dpa/SID