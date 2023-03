PGA-Tour mit neuen Golf-Plänen für 2024

Jay Monahan ist der Chef der PGA-Tour. © Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP/dpa

Die PGA-Tour hat eine Umstrukturierung ihres Turnierplans für die Saison 2024 angekündigt, um im Kampf mit der konkurrierenden LIV Golf Invitational Series wettbewerbsfähig zu bleiben.

Berlin - Nach den Plänen der US-Tour soll es eine bestimmte Anzahl an Turnieren mit einer begrenzten Teilnehmeranzahl und ohne Cuts geben. Welche acht Events das sein werden, teilte PGA-Boss Jay Monahan aber noch nicht mit.

Der Rivale LIV reagierte auf diese Nachricht mit Häme: „Nachahmung ist die größte Form der Schmeichelei. Herzlichen Glückwunsch an die PGA-Tour. Willkommen in der Zukunft“, ist auf dem Twitter-Account der LIV Golf zu lesen. Auf der LIV-Tour wird bereits nach einem ähnlichen Format gespielt: 48 Profis spielen an drei Tagen um den Sieg, einen Cut gibt es nicht. Zudem gibt es eine Einzel- und eine Teamwertung. Der Einzel-Wettbewerb ist mit 20 Millionen US-Dollar dotiert - der Sieger bekommt vier Millionen US-Dollar.

LIV Golf hatte im vergangenen Jahr Profis von der PGA-Tour und der DP World Tour mit enorm hohen Antritts- und Preisgeldern angelockt. Unter ihnen so namhafte Golfer wie Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Cameron Smith, Phil Mickelson, Sergio Garcia und Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer. Die LIV-Tour steht wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Ansehen aufzubessern. dpa