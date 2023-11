„Ein Pionier der Szene“: Deutscher Sportstar stirbt mit 40 Jahren

Von: Anna Liebelt

Die deutsche Wrestling-Szene ist in Trauer. Andreas Ullmann alias „Absolute Andy“ ist mit nur 40 Jahren gestorben. Er galt als erfolgreichster Wrestler Deutschlands.

München – Am Wochenende sorgte eine Nachricht bei vielen Wrestling-Fans für Entsetzen. Über X (ehemals Twitter) verkündigte die deutsche Wrestling-Liga wXw tragische Neuigkeiten: Der deutsche Wrestler Andreas Ullmann ist tot. Er habe „seinen langen Kampf gegen seine Krankheit verloren“, heißt es in dem Post. Absolute Andy wurde nur 40 Jahre alt.

Name Andreas Ullmann alias Absolute Andy Geboren am 22. September 1983 Verstorben am 23. November 2023 Wresting-Gewicht 125 kg Erfolge Grand Slam Champion, Unified World Wrestling Champion, Shotgun Champion, World Tag Team Champion

Deutscher Wrestling-Profi ist tot – Absolute Andy erzielte große Erfolge in Deutschland

Im Jahr 2003 feierte der gebürtige Nürnberger sein Debüt im Ring der deutschen Liga German Stampede Wrestling (GSW). Ab dann führte ihn die Karriereleiter steil nach oben. Unter dem Namen „Absolute Andy“ machte sich der Wrestler schnell einen Namen, vor allem bei der wXw.

Insgesamt über 330-mal soll der Profi-Wrestler in den Ring gestiegen sein. Dabei kämpfte der deutsche Star gegen keine Unbekannten: Neben internationalen Topstars wie Jeff Jarett, Ilja Dragunov und Bryan Danielson zählten auch Tommy End und Hiroshi Tanahashi zu seinen Kontrahenten.

Trauer um Absolute Andy: Wrestler war einer der beliebtesten Profis im deutschsprachigen Raum

Seinen ersten großen Erfolg feierte Absolute Andy dabei im Jahr 2007. In Gießen gewann er den hart umkämpften GSW-Titel gegen den Österreicher Michael Kovac. In den nachfolgenden knapp 20 Jahren als Profi folgten zahlreiche weitere Titel.

Allein in der wXw ist der Wrestler unter anderem 16 Carat Gold Sieger, Unified World Wrestling Champion, Shotgun Champion, fünffacher World Tag Team Champion sowie World Heavyweight Champion geworden, heißt es von Seiten der Liga.

„Andy ist der einzige Wrestler, der all diese Erfolge in seinem Lebenslauf hat“, verkündet wXw in einem Statement auf X. „Ohne jeden Zweifel ist Absolute Andy einer der bekanntesten und beliebtesten Wrestler im deutschsprachigen Raum.“ Seit Anfang 2022 zog sich Ullmann allmählich aus dem Ring zurück. Der Grund: Eine schwere Krankheit.

Deutscher Wrestling-Profi stirbt nach langer Krankheit mit nur 40 Jahren

Wie die deutsche Wrestling-Liga nun bekannt gab, sei Ullmann bereits am Donnerstag, 23. November, im Beisein seiner Frau verstorben. „Andy hat vorgestern seinen langen Kampf gegen seine Krankheit verloren“, schreibt wXw über Social Media. Absolute Andy starb im Alter von nur 40 Jahren. Zurück bleiben seine Frau und eine Tochter.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Trauer über den Tod eines Profi-Wrestlers die gesamte Wrestling-Szene überschattet. Bereits im August verstarb Bray Wyatt mit 36 Jahren. Wie schon bei Wyatt verabschiedeten sich nun zahlreiche Mitstreiter und Kontrahenten über Social Media von Absolute Andy, darunter auch wahre Größen des Sports.

Nach bestürzender Todesnachricht: Fans und Mitstreiter verabschieden sich von Wrestling-Legende

So etwa der österreichische WWE-Superstar Gunther: „Jeder wird sich an Absolute Andy als die Legende erinnern, die er war. Ich werde nie den wirklich besonderen und einzigartigen Charakter vergessen, der Andi war. Die Erinnerungen sind ewig“, schreibt der Profi auf X. Auch der deutsche Wrestler John Klinger reagierte bestürzt auf den Tod von Ullmann. „„Für immer in meinem Herzen“, heißt es in seinem Post.

Neben der amerikanischen Liga All Elite Wrestling lobte auch Axel Tischer, der erste deutsche WWE-Champion aller Zeiten, Ullmann für seinen Einfluss auf die Entwicklung des Sports: „Ein Pionier der deutschen Wrestling-Szene und ein tragischer Verlust für alle. Ruhe in Frieden“, brachte er seine Trauer über Social Media zum Ausdruck.