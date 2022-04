Polnischer Ex-Weltmeister Winiarski wird neuer Bundestrainer

Der Nachfolger von Andrea Giani, Michal Winiarski, auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2014. © Grzegorz Michalowski/PAP/dpa

Michał Winiarski wird neuer Volleyball-Bundestrainer der Männer.

Berlin - Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mitteilte, unterschrieb der 38 Jahre alte Pole einen Dreijahresvertrag und tritt sein Amt mit sofortiger Wirkung an. Winiarski ist derzeit Trainer des polnischen Erstligisten Trefl Gdańsk und wird Nachfolger von Andrea Giani, der im März kurzfristig zum Olympiasieger nach Frankreich wechselte.

„Deutschland hat ein großartiges Team, das international sehr präsent ist. Mein Ziel wird es sein, täglich mein Bestes zu geben. Das erwarte ich auch von den Spielern, denn ich glaube, dass die tägliche Arbeit im Training den größten Unterschied machen wird, um erfolgreich zu sein“, sagte der neue Bundestrainer.

Man habe sich für einen jungen, aufstrebenden Trainer entschieden, der schon als Spieler ein Gewinner gewesen sei, sagte DVV-Sportdirektor Christian Dünnes. „Er kann sowohl erfahrene Spieler führen als auch junge Spieler weiterentwickeln und aus einer Gruppe ein Team formen“, betonte er. Und weiter: „Wir gehen das große und schwer erreichbare Ziel der Olympia-Qualifikation für Paris 2024 an und wollen uns dabei von Jahr zu Jahr und Turnier zu Turnier steigern, sowie in den nächsten Jahren in der Weltrangliste unter die Top 10 zurückkehren.“ dpa