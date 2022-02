Positiver Corona-Test bei Davis-Cup-Teamchef Kohlmann

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Michael Kohlmann. © Frank Molter/dpa

Der deutsche Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist wenige Tage vor der Abreise nach Brasilien positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Deutsche Tennis Bund mit.

Rio de Janeiro - Der 48-Jährige, der geboostert ist, hat bislang einen milden Verlauf und hofft nach wie vor, am Samstag die Reise antreten zu können. Die deutsche Mannschaft trifft am 4./5. März in Rio de Janeiro auf Brasilien.

Kohlmann befindet sich aktuell in Quarantäne. Sollte er bis Ende der Woche einen negativen PCR-Test vorlegen können, wird er ganz normal nach Brasilien reisen. Ansonsten wird für ihn Bundestrainer Philipp Petzschner einspringen und zusammen mit Dirk Dier das deutsche Davis-Cup-Team vor Ort betreuen.

Die deutsche Mannschaft muss auf Olympiasieger Alexander Zverev verzichten. Angeführt wird das deutsche Team von Jan-Lennard Struff. Zudem gehören die beiden Debütanten Daniel Altmaier und Oscar Otte sowie die Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz zum Aufgebot. dpa