ProSieben-Team verabschiedet sich bei Super Bowl

Fernsehmoderator Christoph „Icke“ Dommisch (l) und Patrick Esume, American-Football-Trainer. © Georg Wendt/dpa

„Football geht weiter“: Zum Ende der NFL-Übertragungen von ProSieben wird es emotional. Für einen Experten ist nach eigener Aussage die „Fernsehkarriere vorbei“.

Glendale - Das Team von ProSieben hat sich bei der letzten Übertragung der National Football League auf dem Sender emotional von den Zuschauern verabschiedet. Zum Ende der Sendung vom 57. Super Bowl stockte Reporter Christoph „Icke“ Dommisch vor Tränen die Stimme, bevor er noch einmal Worte an das Publikum richtete.

„Es waren acht wirklich wunder-, wunder-, wundervolle Jahre. Football geht weiter, genießt diese Sportart“, sagte Dommisch am Montagmorgen. „Viele Menschen haben mein Leben verändert, die diese Show geguckt haben, die diese Show gemacht haben.“

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hatte die Berichterstattung von der National Football League 2012 übernommen und den Super Bowl zunächst bei Sat.1 übertragen. Anschließend zeigten ProSieben und ProSieben Maxx die NFL. Im Vorjahr hatte sich überraschend die RTL-Gruppe ein umfangreiches NFL-Rechtepaket zur kommenden Saison gesichert.

„Ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken für die letzten acht Jahre. Ihr da draußen habt mein Leben verändert“, sagte Experte Patrick Esume direkt nach Ende der Übertragung via Instagram an die Zuschauer gerichtet. „Fernsehkarriere ist vorbei, aber ist nicht schlimm. Wir sehen uns in der European League of Football.“ Esume ist Commissioner in der europäischen Liga.

„Es war meine beste Fernsehzeit, die ich jemals hatte“, sagte der langjährige Football-Experte Jan Stecker in der Sendung zum Abschied und wendete sich an das Team. „Ich möchte hinzufügen, dass ich euch echt liebe, jeden Einzelnen, der an dieser Show mitgearbeitet hat.“ dpa