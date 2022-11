Munich Game: NFL-Fans machen die Münchner Innenstadt zur Football-Zone – „unglaublich, was hier los ist“

Von: Stefan Schmid

Feierlaune in Team-Pubs und Live-Übertragung vom Marienplatz. In München ist die NFL-Stimmung schon vor dem Spiel in der Allianz Arena am Siedepunkt.

München - Die Fußball-Hauptstadt Deutschlands wird an diesem Wochenende von Fans einer anderen Sportart eingenommen. Schon einen Tag vor dem NFL-Spiel in der Allianz Arena wird das Bild der Münchner Innenstadt von feiernden Football-Fans dominiert. Die Gastronomie hat sich darauf eingestellt und bietet den jeweiligen Fans eigene Team-Pubs an, in denen das Erlebnis rund um die Munich Games abgerundet werden soll.

NFL-Chef begeistert: „Unglaublich, was hier los ist“

Vor dem ersten regulären NFL-Spiel auf deutschen Boden zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers erreicht die Vorfreude in München erste Höhepunkte. Am Sonntag um 15.30 Uhr beginnt die Partie in der aufwendig umgebauten Allianz Arena, für die nach Auskunft der Organisatoren über drei Millionen Tickets verkauft hätten werden können. Unter den Glücklichen, die ein Ticket ergattern konnten, befinden sich aber nicht nur Deutsche und so waren es vor allem die englischsprachigen Fans, die schon am Samstag in der Münchner Innenstadt feierten.

Am Odeonsplatz in München tummeln sich die NFL-Fans. © Felix Hörhager / dpa

Die Gäste, die das Spiel wohl auch mit einem Urlaub in der bayerischen Landeshauptstadt verbinden, benahmen sich aber mehr als ordentlich. So sind keinerlei negative Vorkommnisse zu vernehmen, was auch NFL-Chef Roger Goodell zu einem mehr als positiven Zwischenfazit bringt. „In der ganzen Stadt ist die riesige Vorfreude zu spüren. Unglaublich, was hier los ist. Es ist die richtige Zeit für dieses Spiel in München.“ Damit lobte Goodell beim samstäglichen Fan-Treffen auch die Stadt als hervorragenden Gastgeber. Folgerichtig stellt der NFL-Boss weitere Spiele in Deutschland in Aussicht.

Hofbräuhaus zum Fan-Pub umfunktioniert

Damit die schon vorher angereisten Fans bei eher kühlen Temperaturen ihre Feierlichkeiten nicht nur Outdoor bestreiten mussten, wurde extra Fan-Pubs eingerichtet, getrennt nach Lieblingsverein. Die bekanntesten Münchner Gastronomie-Häuser sind dabei gerade gut genug. Während sich die Fans der Seattle Seahawks im Augustiner Stammhaus versammelten, war für die Fans der Bucs das Hofbräuhaus, das sogar passen beflaggt hat, die Anlaufstelle Nummer Eins. Dies gilt übrigens auch noch während des gesamten Sonntags, selbstverständlich inklusive Live-Übertragung des Spiels. Aber auch vom heimischen Sofa kann das Spiel verfolgt werden, hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung des NFL-Munich-Games.

Aber nicht nur die beiden Teams, die in der Allianz Arena aufeinander treffen, haben für das Mega-Event Gaststätten für ihre Fans organisiert. Auch Fans der Carolina Panthers und der New England Patriots können gemeinsam mit Anhängern ihres Teams das Spiel verfolgen. Schon seit Donnerstag ist das Herr‘schafts‘zeiten ein Pats-Pub. Sämtliche Angebote wurden außerordentlich gut angenommen, denn wer am Samstagnachmittag einen Platz ergattern wollte, hatte kaum noch eine Chance.

Live-Übertragung vom Marienplatz

Wer auf beheizte Innenräume verzichten kann, hat am Marienplatz die Chance seine Football-Helden aus wenigen Metern Nähe zu bestaunen. Dort überträgt das NFL-Network live die Show Good Morning Football und hat dabei viele Größen des US-Sports zu Gast. Nur ein Absperrband in etwa drei Meter Entfernung trennt die Zuschauer dabei von den Protagonisten, die den Fans vor Ort ordentlich einheizen.

Auf Stars müssen die Fans am Odeonsplatz zwar verzichten, dafür sammelten sich schon am Samstag so viele Fans auf dem Platz, dass kaum ein Durchkommen war. Hier gilt die Devise: Völkerverständigung im Zeichen des American Football, denn hier scheint die erste Anlaufstelle aller angereisten Fans zu sein. Während der Blick der NFL-Welt momentan noch ein temporärer ist, scheint die Etablierung als dauerhafter Standort durchaus möglich zu sein. (sch)