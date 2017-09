Pütz und Struff bestreiten Doppel in der Relegation

Jan-Lennard Struff und Davis-Cup-Debütant Tim Pütz bestreiten wie erwartet das deutsche Doppel bei der Relegationspartie in Portugal.

Struff und Pütz heißt das Doppel, das ddas deutsche Davis Cup-Team in der Weltgruppe halten soll. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Samstag eine Stunde vor Spielbeginn mit. Offiziell hatte Teamchef Michael Kohlmann zunächst neben Pütz den zweiten Neuling Yannick Hanfmann nominiert.

Doch Struff und Pütz gelten als eingespieltes Doppel und haben am vergangenen Wochenende beim Challenger-Turnier in Genua den Titel gewonnen. Für die Gastgeber waren Joao Sousa und Gastao Elias nominiert. „Das wird ein großes Match, könnte entscheidend werden. Wir sind bereit, den zweiten Punkt zu holen“, hatte Kohlmann am Freitagabend in Oeiras beim Zwischenstand von 1:1 gesagt.

Struff verlor sein Einzel gegen Pedro Sousa, Cedrik-Marcel Stebe gewann gegen Joao Sousa. Der Verlierer des Duells auf Sand steigt aus der Weltgruppe der besten 16 Nationen ab und spielt in der kommenden Saison in der sogenannten Europa/Afrika-Zone.

dpa