Russland-Ukraine-Konflikt: UEFA hält sich bei CL-Finale in Sankt Petersburg Hintertür offen

Putins Sport-Soldaten: So sichert sich Moskau seinen Einfluss im Profisport

Von: Matthias Müller

Sport ist für Russlands Präsident Wladimir Putin (69) mehr als ein Hobby. Dem Judoka (Archivfoto 2019) sind Oligarchen eng verbunden. © Mikhael Klimentyev/imago

Der russische Präsident Wladimir Putin (69) hat im Sport einige Verbündete. Seit Jahrzehnten ist Putin nicht nur im Fußball eine Schlüsselfigur. Oligarchen stehen dem Judoka Putin zur Seite.

München - Wadimir Putin* (69) ist Träger des Schwarzen Gürtels. Zu seinem 60. Geburtstag bekam er vom Internationalen Judoverband (IJF) den 8. Dan der Meisterstufe – als erster Russe überhaupt. Verliehen hat ihn ihm IJF-Präsident Marius Vizer (64). Der Rumäne ist einer von vielen guten Sport-Freunden des russischen Präsidenten. Im Radsport, Fechten, Schach, Schießen und Boxen sitzen russische Oligarchen (siehe unten) als Putins Sport-Soldaten jeweils sogar an der Vereinsspitze. Durch Gazprom und andere Investoren hat sich der Kreml-Boss auch tief bis in das Fußball-Netzwerk gedribbelt. Warum er das alles macht? Macht!

„Putin erweckt oft patriotische Gefühle. Die Sportler werden als Helden gefeiert und ihre Erfolge dienen der Leistungsschau“

„Putin erweckt oft patriotische Gefühle. Die Sportler werden als Helden gefeiert und ihre Erfolge dienen der Leistungsschau“, sagt Robert Kempe, der seit zehn Jahren für die ARD und den WDR über die Zusammenhänge von Sport und Politik berichtet. Dass er seine Gefolgsleute in den Verbänden positioniert, ist kein Zufall. „Er will Einfluss und im Gespräch bleiben“, sagt Kempe, der vor der Fußball-WM 2018 selbst erfahren durfte, wie weit Putins Arm reicht. Kurz vor Turnierbeginn wurde ihm seine Akkreditierung, nach vorheriger UEFA-Zusage, von Russland nach einem „Hintergrund-Screening“ entzogen und erst auf mehrfache Nachfrage seines Arbeitgebers doch wieder erteilt. Dass Putins Plan aufgeht, zeigte die Rangliste der IOC-nahen Online-Seite „Around the Rings“, die ihn 2014 als zweiteinflussreichste Person im Sport aufführte.



Dass seine Position und die Russlands durch die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine geschwächt werden, glaubt Kempe nicht: „Der Sport ist nicht bekannt dafür, kritisch mit seinen Geldgebern umzugehen. Wie das Beispiel China zeigt, tut er sich ja schon schwer damit, bei dem Thema Menschenrechte klar Stellung zu beziehen.“



Russland-Ukraine-Konflikt: UEFA hält sich bei CL-Finale in Sankt Petersburg Hintertür offen

Dabei wäre es beispielsweise für die UEFA ein Leichtes, das Finale der Fußball-Königsklasse aus St. Petersburg an einen anderen Ort zu verlegen. Präsident Aleksander Ceferin (54) dürfte darauf aber wenig erpicht sein. Der Slowene, übriges auch Schwarzer-Gürtel-Träger, schaffte es 2016 aus dem Nichts auf den Thron. Russlands skandalumwitterter Ex-Sportminister Witali Mutko (63) soll ihn dabei protegiert und unterstützt haben. Obendrein ist Gazprom, Hauptsponsor bei Zenit St. Petersburg, Premiumpartner der Champions League. Dass Russland letztendlich wenig Auswirkungen zu befürchten hat, zeigt auch der Umgang mit dem staatlich organisierten Olympia-Dopingskandal 2014 in Sotschi. Der Sportgerichtshof CAS halbierte seine ohnehin eher weichen Sanktionen von zunächst vier auf zwei Jahre.

Macht des Sports: 2023 findet die Eishockey-WM in St. Petersburg statt

Immerhin: Russland darf bis Ende 2022 keine Großereignisse austragen. Also eigentlich. Die Spiele der Fußball-EM 2021 zählten nicht dazu – kleines Schlupfloch. Gleiches gilt 2022 für die Formel 1 und die Volleyball-WM. 2023 findet die Eishockey-WM in St. Petersburg statt. Da ist Putin in seinem Element. Zu seinem 63. Geburtstag veranstaltete er zu seinen Ehren ein Spiel. Putins Team gewann 15:10, der Präsident schoss sieben Tore. Mit dabei: Ex-Profis, Politiker und einige Oligarchen.

Russlands Oligarchen: Viel Vermögen, null Skrupel - Einer glaubt, er war mit Außerirdischen im All

Männer des Weltsports: Fecht-Boss Alischer ­Usmanow, Box-Boss ­Umar Kremlev, Fußball-­Investor Roman ­Abramowitsch, Schach-Präsident Kirsan Iljumschinow, Radsport-Boss Igor ­Wiktorowitsch Makarow.

Fechten, Alischer Usmanow (68, geschätztes Vermögen 16,8 Milliarden Dollar, Medienmogul) : Eines vorneweg. Alischer Usmanow kann nur ein von Grund auf integrer Mensch sein. Denn Thomas Bach, hauptberuflich IOC-Präsident und nebenberuflich Diktatoren-Flüsterer, gratulierte „meinem Freund Alisher Usmanov zu seiner Wiederwahl als FIE-Präsident“. Seit 2008 und mindestens bis 2024 leitet Usmanow den Internationalen Fechtverband. Von Bach gab es nicht nur warme Worte, sondern auch die „IOC-Trophäe für olympische Werte“.



Alexei Nawalny* warf Usmanow, der Anteile am FC Arsenal hält, vor, den Kreml zu finanzieren. Usmanow antwortete mit einem Video von seiner 154-Meter-Jacht, in dem er laut The Guardian „Ich spucke auf dich“ sagte. Der Welt-Anti-Doping-Agentur schrieb Usmanow, der „unbarmherzige Kampf“ gegen Doping dürfe „nicht in einen Lynchmord umschlagen“. Der 68-Jährige soll mehrere Villen am Tegernsee besitzen und hat in den FC Everton investiert.

Boxen, Umar Kremlev (39) : Seit 2020 Präsident des internationalen Amateuboxverbandes IBA. Hieß früher Umar Lutfuloew und war Mitglied der Rockergruppe Nachtwölfe. Tilgte fast alle Verbandsschulden (rund 16 Millionen Euro) mit Gazprom-Hilfe.

Fußball, Roman Abramowitsch (55, geschätztes Vermögen 12,6 Milliarden Dollar) : Im Buch Putin's People schreibt Autorin Catherine Belton (von 2007 bis 2013 Moskauer Korrespondentin der Financial Times), Putin habe Abramowitsch 2003 beauftragt, den FC Chelsea zu kaufen, um Russlands Einfluss im Ausland zu vergrößern. Abramowitsch hat eine Klage dagegen eingereicht. Die hartnäckigen Gerüchte, wird er damit aber nicht los.

Schach, Kirsan Iljumschinow (59) : Er ist sich laut mehreren Interviews mit ihm sicher, dass er 1997 gemeinsam mit Außerirdischen durch das All gereist ist. Der ehemalige Politiker aus Russlands Teilrepublik Kalmückien und Vertrauter Putins leitete von 1995 bis 2018 den Weltschachverband. Iljumschinow traf sich in seiner Rolle als FIDE-Präsident mit Saddam Hussein und spielte Schach mit Muammar al-Gaddafi. Wegen seiner geschäftlichen Kontakte in Syrien steht Iljumschinow auf der Sanktionsliste der USA. Den Schachverband übernahm Arkady Dvorkovich. Ein russischer Politiker, der von 2008 bis 2012 einer von fünf persönlichen Beratern Putins war. Bei der Wahl des FIDE-Präsidenten hat jedes Mitgliedsland eine Stimme. Iljumschinow wird nachgesagt, die stimmberechtigten Länder mit Geschenken und Versprechungen auf seine Seite gezogen zu haben.

Radsport, Igor Wiktorowitsch Makarow (59, geschätztes Vermögen 2,1 Milliarden Dollar, Öl- und Gasgeschäft) : „Sein Leben ist die Kulmination aus purer Hingabe, geistiger Stärke und unerschütterlichem Engagement." So beschreibt sich Igor Makarow auf seiner Homepage selbst. Von 1979 bis 1986 nahm Makarow als Radfahrer an Wettkämpfen teil, war – nach Angaben der Website – Teil einer Olympiamannschaft der UdSSR. 2008 gründete Makarow das Rad-Team ­Kathusha (mittlerweile Kathusha-Alpecin, auf den Trikots war eine Zeit lang die Silhouette des Kremls zu sehen), von 2010 bis 2016 war er Präsident des russischen Radsportverbands, seit 2011 sitzt er im Vorstand des Welt-Radsportverbands UCI.

Makarow, so beschrieb es der deutsche Publizist Jürgen Roth, „darf sich zum inneren Zirkel Wladimir Putins zählen". Den Oligarchen begleiten vielfache Vorwürfe über Geldwäsche und Mafiakontakte. Das FBI ermittelte 2002 wegen einer möglichen Bestechung eines US-Kongressabgeordneten gegen ihn. Interessant: Im Ibiza-Video, das den Sturz des damaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache einleitete, gab sich der Lockvogel als Nichte Makarows aus. Der Milliardär zeigte sich anschließend verärgert und stellte klar, dass er Einzelkind ist.



Makarow, so beschrieb es der deutsche Publizist Jürgen Roth, „darf sich zum inneren Zirkel Wladimir Putins zählen“. Den Oligarchen begleiten vielfache Vorwürfe über Geldwäsche und Mafiakontakte. Das FBI ermittelte 2002 wegen einer möglichen Bestechung eines US-Kongressabgeordneten gegen ihn. Interessant: Im Ibiza-Video, das den Sturz des damaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache einleitete, gab sich der Lockvogel als Nichte Makarows aus. Der Milliardär zeigte sich anschließend verärgert und stellte klar, dass er Einzelkind ist.

Schießen, Wladimir Lissin (65, geschätztes Vermögen 31 Milliarden Dollar, Stahlmagnat): 2018 setzte sich Wladimir Lissin auf einer Generalversammlung in München als neuer Präsident der International Shooting Sport Federation (ISSF) durch. Lissin wurde 2002 Präsident des russischen Schießsportverbands, leitete zudem seit 2009 die European Shooting Confederation. Der 65-Jährige ist zudem Mitglied der russischen olympischen Kommission und hat – welch Überraschung – enge Verbindungen zu Putin.

(nms)

