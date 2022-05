Radsport bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Bahnradsport-Europameisterschaften 2019 (Symbolbild). © IMAGO / AFLOSPORT

Radsport gehört zu den beliebtesten Sportarten in Deutschland. Bei den European Championships begeistern die Sportler und Sportlerinnen gleich in vier verschiedenen Disziplinen.

München – Bei den European Championships 2022 in der bayerischen Landeshauptstadt München erleben die sportbegeisterten Zuschauer spannende Wettkämpfe in insgesamt neun verschiedenen Sportarten. Mit dabei ist der Radsport, der spätestens seit Jan Ullrichs Sieg bei der Tour de France 1997 in Deutschland einen Boom erlebt. Zudem schauen die Menschen nicht nur gern bei den Rennen zu, sie schwingen sich auch selbst oft in den Sattel und können so auf hohem Niveau fachsimpeln.

Allgemeines zum Radsport bei den European Championships 2022

Der Radsport nimmt bei den European Championships einen hohen Stellenwert ein. Die Athleten und Athletinnen messen sich gleich in vier Disziplinen. Mit dabei sind:

Bahnradsport

Straßenradsport

Mountainbike Cross-Country

BMX Freestyle

Insgesamt werden 30 Europameister und -meisterinnen in den verschiedenen Wettbewerben ermittelt. Der Radsport findet während der gesamten Europameisterschaften in München statt. Das bedeutet, zwischen dem 11. und dem 21. August 2022 können die Fans jeden Tag den favorisierten Mannschaften zusehen und ihren Stars zujubeln. Eine besonders hohe Anzahl an Terminen zeichnet den Bahnradsport aus – hier werden allein 24 Goldmedaillen vergeben und die Wettbewerbe erstrecken sich über insgesamt sechs Tage. Zu den Highlights gehören unter anderem:

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Einzelzeitfahren

Keirin

Auf der Straße dagegen bestreiten die Fahrer und Fahrerinnen nur jeweils ein Rennen und ein Einzelzeitfahren. Beim BMX Freestyle (mit Stars wie Lara Lessmann, der Olympia-Sechsten) und beim Mountainbike Cross-Country findet für jedes Geschlecht sogar nur eine Entscheidung statt.

Allgemeines zum Radsport bei den European Championships in München 2022 kompakt dargestellt:

Veranstaltungszeitraum: 11. bis 21. August 2022

Teilnehmer und Teilnehmerinnen insgesamt: 770

Medaillenentscheidungen: 30

Austragungsort: Olympiapark, Messe München, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Murnau am Staffelsee

Tickets: 15 bis 35 Euro

Radsport European Championships 2022: Austragungsort und Termine

Austragungsort für den Bahnradsport ist die Messe München, die Termine für die Wettbewerbe liegen zwischen dem 11. und dem 16. August. Aufgrund der zahlreichen Qualifikationen, Vorentscheidungen und Finals ist es empfehlenswert, den Zeitplan des Veranstalters in Ruhe zu studieren.

Die Straßenrennen finden an verschiedenen Austragungsorten (Murnau, Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck) statt. Die Termine sind (Stand 15. Dezember 2021) folgendermaßen geplant:

Straßenrennen Männer: 14. August 2022, 10:15 – 15:30 Uhr, Start Murnau

Straßenrennen Frauen: 21. August 2022, 11:30 – 15:00 Uhr, Start Landsberg

Einzelzeitfahren Frauen: 17. August 2022, 14:00 – 15:30 Uhr, Fürstenfeldbruck

Einzelzeitfahren Männer: 17. August 2022, 17:30 – bis 19:00 Uhr, Fürstenfeldbruck

Die Mountainbike-Experten messen ihr Können am 19. und am 20. August 2022 im Olympiapark.

Tag 1: Cross-Country Männer, 17:00 – 18:40 Uhr

Tag 2: Cross-Country Frauen, 12:00 – 13:40 Uhr

Ebenfalls als Austragungsort dient der Olympiapark für die Sportler und Sportlerinnen beim BMX Freestyle. Die Wettbewerbe finden zwischen vom 11. bis zum 13. August 2022 statt.

Tag 1: Qualifikation Männer und Frauen, 12:00 – 20:06 Uhr

Tag 2: Finale Frauen, 15:15 – 16:15 Uhr

Tag 3: Finale Männer, 19:00 – 20:00 Uhr

European Championships 2022 – Tickets für den Radsport

Viele Termine beim Radsport können Fans während der European Championships 2022 in München kostenlos wahrnehmen. Das macht diesen Sport sehr familienfreundlich. Für die folgenden Disziplinen sind keine Tickets erforderlich:

Straßenradsport

BMX Freestyle

Mountainbike Cross-Country

Wer dagegen die Wettkämpfe im Bahnradsport hautnah verfolgen möchte, benötigt Tickets. Die Preise für eine Einzel-Tageskarte liegen zwischen 15 und 35 Euro. Dabei gilt: Während am ersten Veranstaltungstag voller Vorentscheidungen alle Tickets zum Einheitspreis erhältlich sind, richten sich die Kosten an den Folgetagen nach der Nähe zum Geschehen. Drei Kategorien stehen zur Wahl. Außerdem sind Dauerkarten für die gesamten Europameisterschaften im Radsport und 3-Tages-Karten für die spannendsten Tage mit den wichtigsten Entscheidungen buchbar.