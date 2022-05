Rafael Nadal: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das spanische Tennis-Ass

Rafael Nadal © IMAGO/Fabrizio Corradetti

Nicht umsonst wird Rafael Nadal als Sandplatzkönig bezeichnet, denn kein anderer Tennisspieler konnte so oft auf diesem Belag gewinnen wie der beliebte Spanier. Mit einer einzigartigen Serie von 81 Siegen auf Sand hintereinander schrieb er Tennisgeschichte.

Manacor – Wenn Rafael Nadal Tennis spielt, steht Spanien still. Der Sandplatzkönig gilt als erfolgreichster Sportler des Landes und führte mehrere Male für lange Zeit die Weltrangliste an. Dazu engagiert er sich auf vielfältige Weise auf seiner Heimatinsel Mallorca.

Rafael Nadal: Herkunft und Jugend

Rafael Nadal wurde 1986 in der Stadt Manacor auf Mallorca geboren und lebt bis heute mit seiner Familie auf der spanischen Insel. Zwei Onkel, die auf Profi-Ebene Fußball spielten, und ein weiterer Onkel, der als professioneller Tennisspieler aktiv war, weckten früh sein Interesse an beiden Sportarten. Im Alter von elf Jahren gewann Rafael Nadal mit seinem Fußballverein Manacor sogar den Meistertitel der Balearen. Parallel dazu begann er, trainiert von seinem Onkel Toni Nadal, seine Karriere als Tennisspieler und wurde zweimal Balearen-Meister in den jeweiligen Altersgruppen. Mit 14 Jahren sorgte Rafael Nadal erstmals für Aufsehen, als er bei einem Vorbereitungsspiel überraschend Pat Cash besiegte, den Wimbledonsieger von 1987.

Rafael Nadal: Eine einzigartige Karriere

Mit 15 Jahren stieg Rafael Nadal 2001 in eine professionelle Karriere als Tennisspieler ein und erreichte nur ein Jahr später das Junioren-Halbfinale in Wimbledon. Den ersten Profi-Sieg auf der ATP Tour feierte er 2004, ehe ihm ein Jahr später der Durchbruch gelang: Direkt bei seinem Debüt konnte er im Alter von 19 Jahren und 2 Tagen die French Open in Paris gewinnen. Es war der Auftakt zu einer unvergleichlichen Serie, denn in den folgenden Jahren sollte er das Turnier insgesamt 13 Mal gewinnen – so oft wie kein anderer Tennisspieler. Legendär wurde auch seine Siegesserie auf Sand. Zwischen April 2005 und Mai 2007 gewann er 81 Matches in Folge.

In den folgenden Jahren wurde die Karriere von Rafael Nadal immer wieder von Verletzungspausen unterbrochen. Dennoch konnte er sich zahlreiche weitere Titel sichern und belegte mehrmals über längere Zeit den Spitzenplatz der Weltrangliste. Anfang 2022 krönte er seine Karriere mit dem Gewinn der Australian Open, seinem insgesamt 21. Grand-Slam-Titel. Kein anderer Tennisspieler konnte so viele Einzeltitel in den Grand-Slam-Turnieren gewinnen wie Nadal.

Rafael Nadal: Seine größten Erfolge

Kaum ein anderer Tennisspieler konnte so viele Rekorde auf sich vereinen wie Rafael Nadal. Die größten Erfolge seiner Karriere im Überblick:

21 Grand-Slam-Titel im Herreneinzel

mindestens zwei Siege bei allen vier Grand-Slam-Turnieren

zwei Golden Slams: vier Grand-Slam-Siege und Olympisches Gold im selben Jahr

13 Siege bei den French Open

11 Siege bei den Masters, darunter sieben Mal in Folge

81 Siege auf Sand in Folge

Neben seinen sportlichen Siegen wurde Rafael Nadal immer wieder mit Auszeichnungen belohnt. Die spanische Zeitung Marca wählte ihn 2010 zu Spaniens Sportler des Jahrzehnts und in den Jahren 2011 und 2021 wurde er zum Weltsportler des Jahres gekürt. Die Stadt Madrid machte ihn zum Ehrenbürger und die Universität der Balearen verlieh ihm einen Ehrendoktortitel.

Rafael Nadal: Familie und Privatleben

Bis heute lebt Rafael Nadal auf Mallorca, wo er seine eigene Rafa Nadal Tennis Academy mit 26 Tennisplätzen, einem Museum und weiteren Einrichtungen betreibt. 2007 gründete er die Fundación Rafa Nadal, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen helfen will. 2018 spendete nach schweren Überflutungen auf Mallorca eine Million Euro für den Wiederaufbau des schwer betroffenen Ortes Sant Llorenc des Cardassar und engagiert sich auch sonst für zahlreiche Wohltätigkeitsprojekte.

Sein Privatleben hält der Tennisspieler streng von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Bekannt ist lediglich, dass er im Oktober 2019 seine langjährige Freundin Maria Francisca (Mery) Perelló Pascual in der historischen Burg La Fortaleza auf Mallorca heiratete. Die beiden leben gemeinsam im Ort Porto Cristo auf der Baleareninsel.