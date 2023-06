Schindler verzichtet auf Einlaufmusik von Rammstein

Von: Marcel Schwenk

Angesichts der Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann hat Darts-Profi Martin Schindler entschieden, in Zukunft nicht mehr zu einem Song von Rammstein auf die Bühne zu kommen.

Frankfurt/Main – „Auf jeden Fall wird der Walk-on-Song geändert. Ich will mich da einfach distanzieren und raushalten, fertig“, sagte Schindler bei der Team-WM in Frankfurt am Main. Der 26-Jährige aus Strausberg war in den vergangenen eineinhalb Jahren zum Song „Ich will“ von Rammstein eingelaufen.

Martin Schindler Geboren: 16. August 1996 (Alter 26 Jahre), Strausberg Pfeile: 23g DPULS Spitzname: The Wall

Schindler begründet Verzicht auf Einlaufmusik: „Man ist Person des öffentlichen Lebens“

„Man ist kein Darts-Spieler mehr, man ist auch eine Person des öffentlichen Lebens. Dementsprechend muss man sich bei solchen Thematiken einfach raushalten. Mal gucken, was in Zukunft mein Walk-on-Song wird. Ich habe ein Auge auf Linkin Park, das ist meine Lieblingsband“, kommentierte Schindler.

Mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Die Frauen schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann hatte Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen.

Sucht sich eine neue Einlaufmusik: Martin Schindler. © Jürgen Kessler/dpa

Darts-Team-WM: Deutsches Duo Schindler/Clemens auf Kurs K.o.-Phase

Der Auftakt in die Team-WM, die in der Frankfurter Eissporthalle ausgetragen wird, verlief für das deutsche Duo Schindler/Gabriel Clemens erfolgreich. Mit 4:0 setzten sich die beiden Darts-Profis gegen Hongkong durch und können am Freitag (16. Juni) gegen Japan den Einzug in die K.o.-Runde fix machen.

Dort steigen dann auch die vier top-gesetzten Nationen ein. Dabei handelt es sich um die Favoriten England (Michael Smith/Rob Cross), Wales (Gerwyn Price/Jonny Clayton), Niederlande (Danny Noppert/Dirk van Duijvenbode) und Schottland (Peter Wright/Gary Anderson). (dpa,masc)