Deutsche Formel-1-Hoffnung: Red Bull verpflichtet Nachfahren von Goethe

Von: Tim Althoff

Motorsport-Hoffnung Oliver Goethe hat einen Vertrag bei Red Bull unterschrieben. Der Deutsch-Däne ist tatsächlich mit dem berühmten Dichter verwandt.

Milton Keynes ‒ Hoffnung für den deutschen Motorsport: Rennfahrer Oliver Goethe ist in der Talentschmiede von Red Bull Racing untergekommen und ist jetzt ein „Red Bull junior“. Das verkündeten beide Parteien in einer Pressemitteilung sowie den sozialen Medien. „Ich bin stolz und erfreut, dem Red-Bull-Juniorteam beizutreten“, wird der 19-Jährige zitiert.

Oliver Goethe Alter: 19 Rennstall: Red Bull junior Team Rennklasse: Formel 3

Oliver Goethe bei Red Bull - Helmut Marko traut ihm großen Schritt zu

Red Bull sei eine Kraft, mit der man immer rechnen müsse. „Das wurde mir klar, als ich Milton Keynes besuchte und mit der Wand voller Trophäen vom Boden bis zur Decke konfrontiert wurde.“ Vor allem an den Erfolgen von Sebastian Vettel wolle sich Goethe orientieren: „Als deutscher Fahrer bin ich stolz, in seine Fußstapfen zu treten.“ Vettel gewann mit dem Team vier Weltmeisterschaften in der Formel 1.

Schon im vergangenen Monat wurde mit Tim Tramnitz ein weiteres deutsches Talent in die Nachwuchsakademie des Rennstalls verpflichtet. Gegenüber F1-Insider.com betonte Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko, dass er beiden den Schritt in die Königsklasse zutraue: „Wir haben beide aufgenommen, weil sie in ihren jeweiligen Nachwuchsklassen viel Potenzial gezeigt haben und wir glauben, dass sie die Fähigkeit haben werden, in der Formel 1 Fuß zu fassen.“

Vater von Oliver Goethe soll von Johann Wolfgangs Onkel abstammen

Dieses Potenzial sei allerdings auch das Aufnahmekriterium, um zu einem „Red Bull junior“ zu werden. Marko hat außerdem einen ersten Hinweis für Goethe parat: „Er sollte Deutsch lernen, besonders wenn man an seinen Stammbaum denkt.“ Laut Bild stammt Oliver tatsächlich von der Familie des berühmten Dichters Johann Wolfgang von Goethe ab. Die Linie reiche – laut eigener Aussage – von Olivers Vater Roald bis hin zum Onkel der deutschen Literatur-Legende. Hundertprozentig nachzuweisen ist dies allerdings nicht.

Die deutsche Sprache beherrscht der Rennfahrer – wie Helmut Marko anmerkte – noch nicht, weil er in England aufgewachsen und später nach Monaco gezogen ist. Als Sohn eines deutschen Vaters und einer dänischen Mutter besitzt er beide Staatsangehörigkeiten. Watson zufolge erklärte er, dass er bereits an seinen Sprachkenntnissen arbeite. „Manchmal spricht mein Vater mit mir auf Deutsch. Ich will es lernen, weil ich stolz bin, das Land zu repräsentieren.“ Dann könne er auch endlich die Werke seines Ahnen lesen.

Rennfahrer und Dichter in einer Familie: Oliver Goethe und Johann Wolfgang von Goehte. © Imago/Eibner/Gemini Collection

Goethe fährt in Formel 3 unter deutscher Flagge

Immerhin fährt Goethe bereits unter der deutschen Flagge, um die „Lücke“ im deutschen Formelsport aufzufüllen. Mit Tramnitz zusammen soll er im kommenden Jahr in der Formel 3 fahren. Dort sammelte er schon 2022 erste Einsätze als Ersatzfahrer für Campos Racing. 2023 wechselte er als Stammfahrer zu Trident Racing und erreichte mit einem Saisonsieg den achten Platz in der Gesamtwertung. (ta)