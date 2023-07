Drama um Valentine: Pferd erleidet erst Trümmerbruch und wird dann eingeschläfert

Von: Marcel Schwenk

Beim Reitturnier in Jardy kommt es zu einem tragischen Zwischenfall. Das Pferd Valentine von Nadine Mahrzahl muss letztlich eingeschläfert werden.

Jardy – Der Reitsport sieht sich immer wieder großer Kritik ausgesetzt. Vor allem Organisationen, die sich für den Tierschutz einsetzen, stehen der Sportart äußerst skeptisch gegenüber und sprechen sich immer wieder für gravierende Änderungen oder die Abschaffung aus.

Nadine Mahrzahl Geboren: 22. November 1982 (Alter 40 Jahre) Wohnort: Munster (Niedersachsen) Sportart: Reiten (Vielseitigkeit)

Nadine Mahrzahl über eingeschläferte Stute Valentine: „War mein Herzenspferd“

Beim Turnier im französischen Jardy ereignete sich nun ein Vorfall, der die Forderungen der Tierschützer*innen befeuern dürfte. Wie die „Deutsche Reiterliche Vereinigung“ auf ihrer Website bekanntgab, musste das Pferd Valentine eingeschläfert werden.

„Ich kann es noch immer nicht fassen und bin unheimlich traurig. Das ist das Schlimmste, was einem als Reiter passieren kann. Valentine war mein Herzenspferd und uns verbindet mehr als nur der Sport“, wird Reiterin Nadine Mahrzahl in der Verbandsmitteilung zitiert.

Nadine Mahrzahl auf ihrer Stute Valentine bei einem Turnier im Jahr 2019. Vier Jahre später musste das Tier eingeschläfert werden. © Friso Gentsch/dpa

Ermüdungsbruch: Stute Valentine muss eingeschläfert werden

Die Stute habe sich beim Vielseitigkeitswettkampf nach rund „Dreiviertel des Kurses auf offener Strecke zwischen zwei Hindernissen einen unheilbaren Trümmerbruch“ zugezogen und „musste auf Anraten der Tierärzte eingeschläfert werden“. Einen Sturz habe es nicht gegeben, schreibt die dpa und beruft sich auf eine Sprecherin des Verbandes.

Mahrzahl zeigte sich von dem Verlust angeschlagen und trauert um das Pferd, mit dem sie seit 2012 an Wettkämpfen teilnahm. „Ich kenne sie so lange und bin immer davon ausgegangen, dass sie einmal ihren Lebensabend bei uns verbringt. Wenn es irgendwie gegangen wäre, hätten wir sie auf jeden Fall mit nach Hause genommen“, so die 40-Jährige.

Vorfälle dieser Art ereignen sich regelmäßig im Reitsport. So starben beispielsweise im vergangenen Jahr bei einem Turnier in England drei Pferde. Auch bei den Olympischen Spielen 2021 sorgte ein Zwischenfall im Modernen Fünfkampf für Aufsehen. (masc)