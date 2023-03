Rennfahrer Folger kehrt in die MotoGP zurück

Motorrad-Pilot Jonas Folger ersetzt Pol Espargaró in der MotoGP. © Eddy Lemaistre/EPA/dpa/Archivbild

Motorrad-Pilot Jonas Folger wird als Ersatzfahrer in die MotoGP-Klasse zurückkehren. Der 29-Jährige wird ab dem Grand Prix im texanischen Austin Mitte April den verletzten Pol Espargaró vertreten, teilte das GasGas-Team vor dem ersten Freien Training in Argentinien mit.

Termas de Rio Hondo - Das Rennwochenende in den USA wird Folgers erster Einsatz in der Königsklasse seit 2017. Stammfahrer Espargaró war beim WM-Auftakt in Portugal schwer gestürzt. Er zog sich Wirbelbrüche, eine Lungenquetschung und einen Bruch des Unterkiefers zu.

„Ich hoffe, wir können einen guten Job machen“, sagte Folger, der die GasGas-Maschine schon im Februar testen durfte. „Es wird eine großartige Gelegenheit sein, mich auf das Motorrad einzustellen und mehr über das Bike zu lernen. Ich bin dankbar und blicke nun nach Texas.“ dpa