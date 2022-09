Basketball-EM 2022: Deutschland - Griechenland heute live im Free-TV und Live-Stream

Eurobasket aus Berlin im Fernsehen

Basketball-EM 2022: Deutschlands Maodo Lô im Spiel gegen Ungarn. Im Viertelfinale trifft das DBB-Team auf Griechenland.

Deutschland trifft im Viertelfinale der Basketball-EM 2022 auf Griechenland. Wir sagen Ihnen, wo Sie das Spiel im TV oder Live-Stream sehen können.

München/Berlin – Die Basketball-EM 2022 ist in vollem Gange. Nach einer Woche Gruppenphase hat mittlerweile die Finalrunde in Berlin begonnen – auch mit deutscher Beteiligung. Das DBB-Team setzte sich im Achtelfinale gegen Montenegro durch. Am Dienstagabend trifft Deutschland im Viertelfinale auf Mitfavorit Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo (ab 20.30 Uhr bei tz.de im Live-Ticker). Für die deutschen Basketballer ist es das größte Spiel des Jahrzehnts.

Doch Bundestrainer Gordon Herbert zeigt keine Angst: „Wir glauben nicht, dass unsere Reise endet“, sagte er vor dem Duell am Dienstagabend. Auch NBA-Star Dennis Schröder zeigt Selbstbewusstsein: „Wenn du etwas erreichen willst, musst du gegen die besten Teams gewinnen. Das wird eine geile Challenge sein, wir nehmen das mit Stolz.“

Basketball-EM 2022: Deutschland trifft auf Griechenland

Angesichts einiger leerer Plätze hat Deutschlands Maodo Lô zuletzt an die Fans appelliert, die Halle in Berlin zu füllen: „Hoffentlich sind beim nächsten Mal etwas mehr Fans da. Es wäre cool, wenn die Halle komplett voll wäre“, sagte der Point Guard von Alba Berlin nach dem Achtelfinale. „Köln war sehr stark, das hat uns sehr gepusht. Heute waren hier und da ein paar leere Plätze, es war in einigen Phasen etwas still.“ Die Mercedes-Benz-Arena fasst 14.500 Zuschauer, gegen Montenegro hat es 12.938 Basketball-Fans in die Halle gezogen.

„Ich appelliere als Berliner: Zeigt doch, woraus wir geschnitzt sind. Und unterstützt uns, damit wir eine gute Chance haben.“ Sollte Deutschland Griechenland schlagen und ins Halbfinale einziehen, trifft die DBB-Auswahl am 16. September auf Spanien oder Finnland.

Basketball-EM 2022: Wann beginnt das Viertelfinale zwischen Deutschland und Griechenland?

Das Viertelfinale der Basketball-EM 2022 zwischen Deutschland und Griechenland steigt am Dienstag, 13. September, um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

Wer zeigt die Basketball-EM 2022 live im Stream?

Wer alle Spiele der Basketball-EM 2022 gucken möchte, benötigt ein Abo für Magenta TV, ein Angebot der Telekom. Die Spiele der deutschen Mannschaft zeigt Magenta TV kostenlos und auch für Nicht-Kunden auf der Internetseite von Magenta Sport. Die Übertragung aus Berlin startet um 20 Uhr.

TV RTL, Magenta Sport Live-Stream Magenta Sport Audio-Stream Sportschau Live-Ticker tz.de Highlights Magenta Sport (Youtube)

Deutschland - Griechenland heute kurzfristig im Free-TV zu sehen

Nun hat auch RTL angekündigt, das Spiel live im Free-TV zu zeigen. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Laura Papendick wird das Geschehen moderieren. Kommentator ist Frank Buschmann. RTL hatte kurzfristig eine Einigung mit Magenta Sport erzielt, um das Spiel übertragen zu können. „Die deutsche Mannschaft hat mit packenden Duellen eine spektakuläre Vorrunde bei ihrer Heim EM geboten und mit großem Teamgeist eine neue Euphorie um ihren Sport entfacht“, teilte Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News, mit. „Gegen Top-Favorit Griechenland kommt es nun zum Schlüssel-Moment des Turniers, bei dem ganz Deutschland hautnah im Free-TV dabei sein kann.“

Nach den ersten Spielen des Turniers hatte der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dafür kritisiert, die deutschen Partien nicht live zu zeigen. Die Sender wiesen die Kritik zurück.

ARD und ZDF zeigen Zusammenfassungen der Spiele in ihren Formaten sowie am Sonntag in der „Sportschau“. (lrg/dpa)