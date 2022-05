Rudern bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Teilen

Rudern (Symbolbild). © IMAGO / Laci Perenyi

Im August 2022 kämpfen die besten Ruderer Europas erneut um eine Medaille. Im Rahmen der European Championships in München finden die Europameisterschaften statt.

München – Im August 2022 ist es so weit: Die zweiten European Championships werden in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen. Neun Sportarten tragen in deren Rahmen ihre Europameisterschaften aus. Mit dabei ist auch Rudern.

Rudern bei den European Championships: Allgemeines

Die European Championships finden vom 11. bis 21. August 2022 statt. Die Turniere der Sportart Rudern sind für den Zeitraum vom 11. bis zum 14. August geplant. Insgesamt soll es 24 Medaillenentscheidungen geben. Die sind auf folgende Kategorien verteilt:

Einer

Doppelzweier

Doppelvierer

Leichtgewichts-Einer

Leichtgewichts-Doppelzweier

Leichtgewichts-Doppelvierer

Zweier ohne Steuerfrau/-mann

Vierer ohne Steuerfrau/-mann

Achter

Zusätzlich wird es Wettbewerbe im Para-Rudern geben. Drei Disziplinen sind vertreten:

PR1 Festsitz-Einer

PR2 Mixed-Doppel-Zweier

PR3 Mixed-Vierer mit Steuerfrau/-mann

Die Sportler im Para-Rudern sind je nach Grad ihrer Einschränkung in die Klassen PR1, PR2 oder PR3 eingeteilt. Alle Wettkämpfe werden über die olympische Distanz von 2.000 Metern abgehalten. Allgemein unterscheidet man in der Rudertechnik zwischen Skullen und Riemenrudern. Beim Skullen halten die Ruderer in jeder Hand einen sogenannten Skull. Beim Riemenrudern umfassen die Athleten mit beiden Händen einen Riemen.

Rudern bei den European Championships: Termine

Die schnellsten Ruderer qualifizieren sich über den Vorlauf entweder direkt für das A-Finale oder für das Halbfinale. Im A-Finale geht es um die Medaillen. Diejenigen Sportler, die sich nicht qualifiziert haben, bekommen über die Hoffnungsläufe eine Chance, weiterzukommen. Diese finden nach den Vorläufen und manchmal auch noch nach den Halbfinals statt, um ungleiche Bedingungen während eines Rennens auszugleichen. Die Übersicht der Termine für Rudern bei den European Championships sieht laut offizieller Website folgendermaßen aus:

Donnerstag, 11. August, 9:00 bis 16:50 Uhr: Vorläufe alle Kategorien, Hoffnungsläufe

Freitag, 12. August, 9:00 bis 12:55 Uhr: Hoffnungsläufe, Bahnverteilungs-Rennen, Viertelfinals, Halbfinals A/B, C-Finale

Samstag, 13. August, 8:30 bis 14:33 Uhr: B-Finale, Halbfinals A/B, A-Finale, Halbfinals C/D

Sonntag, 14. August, 8:50 bis 14:10 Uhr: D-Finale, C-Finale, B-Finale, A-Finale

Rudern bei den European Championships: Mannschaften und Stars

Die Überwachung und Verwaltung der europäischen Ruderveranstaltung fällt in die Hände des Europäischen Ruderverbands. Er vertritt die 46 europäischen nationalen Ruderverbände mit ihren Mannschaften, einschließlich derer Israels. Aus jenen Verbänden werden nun im Sommer 660 Athleten in München erwartet. Mit dabei sind Stars wie Oliver Zeidler. Er gewann die Europameisterschaften bereits zweimal, das letzte Mal erst 2021, und auch den Weltmeistertitel ergatterte er 2019 in Ottensheim. Damals hatte er sich gerade einmal drei Jahre dem Rudern gewidmet. Bis 2016 war er als Schwimmer aktiv. Oliver Zeidler freut sich jedenfalls schon sehr auf die Heim-EM und hofft, seinen Titel bei den European Championships 2022 verteidigen zu können.

Rudern bei den European Championships: Austragungsort und Tickets

Austragungsort des Rudersports bei den European Championships ist die Olympia-Regattaanlage. Hier fanden bereits die Olympischen Spiele 1972, die Weltmeisterschaften im Rudern 1981 und 2007 sowie insgesamt 13 Ruder-Weltcup-Regatten zwischen 1998 und 2012 statt. Die Anlage liegt im Norden Münchens in Oberschleißheim. Auch die besten Kanusprinter traten hier schon in Wettkämpfen gegeneinander an. Die Streckenlänge beträgt genau 2.000 Meter. Die Bahn ist parallel zu den Südwest- und Nordostwinden gebaut. Damit gewährleistet sie sogar bei schwierigen Wetterverhältnissen einen fairen Wettkampf.

Tickets sind für alle Ruder-Wettbewerbstage erhältlich. Der Preis richtet sich nach den Tagen und den gewünschten Kategorien. Einzeltickets liegen zwischen 10 Euro und 50 Euro. Bei den Kombitickets gibt es die Wahl zwischen Auftakt-Tickets und Dauerkarten. Auftakt-Tickets sind für die beiden ersten Wettkampftage gültig. Sie kosten 15 Euro bis 45 Euro. Dauerkarten für alle vier Tage beginnen bei 50 Euro. Die teuersten Premium-Karten kosten 120 Euro.