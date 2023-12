Rugby-Star stirbt bei Motorradunfall an Heiligabend

Von: Christoph Klaucke

Drucken Teilen

Rugby-Star Troy Dargan ist bei einem Motorradunfall an Heiligabend ums Leben gekommen. Der 26-Jährige befand sich mit seiner Familie im Weihnachtsurlaub.

München – Der Tod macht leider auch nicht vor Heiligabend halt: Rugby-Star Troy Dargan ist bei einem Motorradunfall auf den Cookinseln gestorben, als er mit seiner Familie im Weihnachtsurlaub weilte. Er wurde nur 26 Jahre alt. Die Rugby-Welt trauert.

Rugby-Star Troy Dargan ist tot: Motorradunfall an Heiligabend

Dargan, der von allen nur „TJ“ genannt wurde, verbrachte auf den paradiesischen Cookinseln die Ferien mit seiner Familie. Gemeinsam freuten sie sich auf Weihnachten, als sich der Heiligabend als Albtraum entpuppte.

Sein Management bestätigte Dargans Tod am 1. Weihnachtstag in den sozialen Netzwerken: „Im Namen der Familie Dargan teilen wir schweren Herzens die Nachricht von TJs tragischem Tod. Er und seine Familie machten Urlaub auf der Cookinsel, wo TJ in einen Motorradunfall verwickelt war. TJ wird uns sehr fehlen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie.“ Dargan sei ein „liebevoller Bruder und ein Freund für viele andere“ gewesen.

Rugby-Spieler Troy Dargan (M.) ist bei einem Motorradunfall verstorben. © DAN HIMBRECHTS/Imago

Rugby-Star stirbt bei Motorradunfall an Heiligabend

Dargans Tod verursachte einen Schock in der Rugby-Welt. Sein ehemaliger Mitspieler bei den Brisbane Broncos James Schiller schrieb auf Instagram: „RIP mein Bruder. Ich liebe dich, Kumpel“. Die Broncos erklärten: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen“. Dargan werde immer „ein Teil der Broncos-Familie sein“, so der Verein auf X. Sein Ex-Klub Parramatta Eels schrieb, dass man „zutiefst betrübt“ über seinen Tod sei.

Dargan, der in seiner Karriere hauptsächlich in Australien spielte und 2020 für die South Sydney Rabbitohs in der National Rugby League debütierte, hatte erst vor kurzem einen neuen Zweijahres-Vertrag bei den Canberra Raiders unterschrieben. Jetzt wurde er unerwartet aus dem Leben gerissen. Erst vor kurzem wurde ein Ski-Star in der Nacht von einem Auto überfahren. ck)