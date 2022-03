Russland und Belarus von Motorsport-Bund ausgeschlossen

Als Reaktion auf die russische Invasion © AFP/Attila Kisbendedek

Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) schließt Rennfahrer und Teams mit russischer oder belarussischer Lizenz wegen der russischen Invasion in die Ukraine von Motorsportveranstaltungen in Deutschland aus.

Frankfurt/Main - Der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) schließt Rennfahrer und Teams mit russischer oder belarussischer Lizenz wegen der russischen Invasion in die Ukraine von Motorsportveranstaltungen in Deutschland aus. Der Präsidium des DMSB hatte die Entscheidung auf seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen und mit seinen Trägervereinen ADAC, AvD und DMV abgestimmt, wie der Verband am Freitag mitteilte.

Zugleich werden auch keine vom DMSB entsandten Mitglieder der deutschen Nationalmannschaften an Motorsport-Wettbewerben in Russland oder Belarus teilnehmen. Der DMSB hat zudem persönlichen Kontakt zu den ukrainischen Motorsportverbänden FAU und FMU aufgenommen, damit mögliche Unterstützungsmaßnahmen koordiniert werden können. (dpa)