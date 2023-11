Russland wirft dem IOC eine Politik der Doppelmoral vor

Russland kritisiert das Internationale Olympische Komitee. © Mike Egerton/Press Association/dpa

Russland kritisiert das Internationale Olympische Komitee. Das Land fordert eine vollständige Wiederzulassung in den Weltsport.

Moskau - Russland hat das Internationale Olympische Komitee in Bezug auf den Gaza-Krieg kritisiert. „Wir fordern vom IOC eine klare und unmissverständliche Ablehnung der Praxis der Doppelmoral, die strikte Anwendung der Gleichbehandlung aller Athleten ohne Ausnahmen und ohne Diskriminierung aus welchen Gründen auch immer“, sagte Maria Sacharowa laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass.

Zugleich forderte die Sprecherin des Außenministeriums „die vollständige Wiederzulassung“ aller russischen und belarussischen Athleten in den Weltsport. Damit bezieht sich Russland auf die Warnung des IOC mit Blick auf die Spiele 2024 in Paris, es werde Maßnahmen gegenüber Athleten und Sportfunktionären ergreifen, die ein diskriminierendes Verhalten gegenüber Vertretern Israels zeigen.

Für das IOC ist die Suspendierung Russlands und der Gaza-Konflikt mit möglichen Diskriminierungen von Athleten und Athletinnen aus Israel nicht miteinander vergleichbar. „Die Maßnahmen und Empfehlungen, die das IOC ergriffen hat, sind die Folge des Einmarsches der russischen Armee in der Ukraine während der Olympischen und Paralympischen Winterspiele Peking 2022“, teilte das IOC auf dpa-Anfrage mit. „Dies ist eine Verletzung des Olympischen Friedens, der zu diesem Zeitpunkt in Kraft war, und ein Verstoß gegen die Olympische Charta.“

Das IOC-Exekutivkomitee hatte das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) wegen der Aufnahme regionaler Sportverbände in besetzten ukrainischen Gebieten in das ROC suspendiert. Die Entscheidung vom 5. Oktober, die regionalen Sportverbände Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischja aufzunehmen, verletze die Olympische Charta, weil sie die territoriale Integrität des ukrainischen olympischen Komitees missachte.

„Das IOC beobachtet die Situation und ihre Auswirkungen auf die israelischen und palästinensischen Athleten weiterhin“, hieß es weiter. „Im Einklang mit der Olympischen Charta leben das israelische und das palästinensische Nationale Olympische Komitee seit mehreren Jahrzehnten in friedlicher Koexistenz.“ Das IOC stehe mit beiden NOK's in Kontakt, um ihre Athleten so gut zu unterstützen, wie es uns in der aktuellen Situation möglich sei. dpa