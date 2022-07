Ryan Lochte gibt Olympiamedaillen für guten Zweck

Hat all seine olympischen Bronze- und Silbermedaillen für eine Auktion zur Verfügung gestellt: Ryan Lochte. © Barbara Walton/EPA/dpa

Der sechsmalige Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte hat all seine olympischen Bronze- und Silbermedaillen für eine Auktion zur Verfügung gestellt.

Boston - „Ich bin niemand der sonderlich sentimental ist wegen Medaillen“, zitierte die Nachrichtenagentur AP den 37 Jahre alten US-Amerikaner. „Meine Medaillen liegen nur im Schrank und sammeln Staub. Die Erinnerungen, die ich habe, sind das, was am meisten bedeutet.“

Die Einnahmen sollen einer Organisation zugute kommen, die unheilbar kranken Kindern und deren Familien Reisen zu Traumzielen ermöglicht. Der Wert der insgesamt sechs Medaillen von drei Olympischen Spielen wird auf mindestens 82.000 Dollar geschätzt. Lochte stellt für die Auktion unter anderem auch eine Luxus-Uhr zur Verfügung.

„Alle Einnahmen gehen direkt an die Wohltätigkeitsorganisation“, sagte Lochte, der zuletzt bei den US-Ausscheidungen für Olympia in Tokio an einem großen Rennen teilgenommen und die Qualifikation für die Spiele in Japan verpasst hatte. Nach Angaben von AP hat er im Laufe seiner Karriere bei US-Meisterschaften gewonnene Medaillen an Kinder im Publikum verschenkt. dpa