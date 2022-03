Schach-Talent Keymer verpasst Halbfinale in Berlin

Hat beim Grand Prix in Berlin das Halbfinale verpasst: Vincent Keymer (2019). © Georgios Souleidis/dpa

Schach-Talent Vincent Keymer hat das Stechen um den Halbfinal-Einzug beim Grand Prix in Berlin gegen den Aserbaidschaner Schachrijar Mamedscharow mit 1:3 verloren.

Berlin - Eine Niederlage mit 15 Minuten Bedenkzeit konnte der 17 Jahre alte Saulheimer im Rückspiel gegen den Weltranglisten-Siebten noch ausgleichen. Anschließend verlor er aber beide Fünf-Minuten-Partien.

Im anderen Stechen setzte sich der Amerikaner Wesley So gegen seinen Landsmann Sam Shankland durch. Im Halbfinale trifft So auf den Iraner Amin Tabatabaei. Mamedscharow trifft auf Hikaru Nakamura, der bereits als Qualifikant fürs WM-Kandidatenturnier feststeht.

Insgesamt besteht die Grand-Prix-Serie aus drei Turnieren. Nach dem Start im Februar in Berlin folgte eine Veranstaltung bis Mitte März in Belgrad. Das derzeit laufende Turnier in Berlin bildet den Abschluss und endet am 4. April . Beim Grand Prix geht es um zwei Plätze für das Kandidatenturnier, bei dem der Herausforderer des norwegischen Weltmeisters Carlsen ermittelt wird. dpa