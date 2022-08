Schäfer bei EM-Siebenkampf nach Auftakt Fünfte

Carolin Schäfer (l) ist gut in den EM-Siebenkampf gestartet. © Soeren Stache/dpa

Siebenkämpferin Carolin Schäfer hat einen sehr guten Start in die Leichtathletik-Europameisterschaften in München hingelegt.

München - Die WM-Zweite von 2017 und EM-Dritte von 2018 lief über die 100 Meter Hürden 13,39 Sekunden und damit die fünftbeste Zeit. Die zweite deutsche Starterin Sophie Weißenberg kam nach 13,72 Sekunden ins Ziel und belegt nach der ersten Disziplin den geteilten achten Rang.

Schäfer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auftakt und freute sich im Interview am Stadionmikrofon auch über den EM-Titel von Niklas Kaul. Der einstige Weltmeister hatte sich am Dienstagabend nach einer tollen Aufholjagd noch Gold gesichert. „Was für ein krasser Typ, was für krasser Zehnkampf. Ich freue mich mit ihm und gönne es ihm von Herzen“, sagte Schäfer.

Die 30-Jährige aus Frankfurt hatte für die Weltmeisterschaften im Juli wegen Trainingsrückstandes abgesagt und sich für die EM vorgenommen, unter die besten sechs Athletinnen zu kommen. Die 24-jährige Weißenberg von Bayer Leverkusen war nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung vorzeitig aus dem WM-Siebenkampf in Eugene ausgestiegen. dpa