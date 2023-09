Schröder freut sich auf Neustart in Toronto

Teilen

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder freut sich auf seinen Neustart in Toronto. © Swen Pförtner/dpa

Die Feierlichkeiten nach dem WM-Titel enden für Dennis Schröder in seiner Heimatstadt. Nun wartet ein neues NBA-Abenteuer auf Deutschlands Basketball-Star.

Braunschweig - Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder freut sich auf die Herausforderung bei seinem neuen NBA-Club Toronto Raptors.

„Es ist ein neues Team, eine neue Situation für mich. Ich kenne die Trainer schon aus meiner Zeit in Oklahoma“, sagte Schröder (30) am Freitagabend in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels seiner Basketball Löwen Braunschweig gegen die EWE Baskets Oldenburg in einem Interview des Streamingdienstes Dyn. Schröder ist Besitzer des Clubs aus seiner Heimatstadt.

Seit dem sensationellen Gewinn des WM-Titels in Asien vor rund drei Wochen sei viel los gewesen. Unter anderem trug sich Schröder ins Goldene Buch der Stadt Braunschweig ein und war mit einem Großteil des Weltmeisterteams zu Gast im Aktuellen Sportstudio des ZDF. „Nach der WM habe ich nicht viel Ruhe bekommen. Wenn ich Sonntag rübergehe nach Toronto, werden wir ein bisschen abschalten, auch wenn es dann direkt mit der neuen Saison losgeht“, sagte Schröder.

Bereits am Montag steht in Toronto der Media Day an, danach geht es mit den Raptors ins Trainingscamp nach Vancouver. Schröder hatte zuletzt bei den Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James zusammengespielt. Im Sommer unterschrieb er dann einen Zweijahresvertrag beim Team aus Kanada. „Das sind dann zwölf Jahre in der NBA - das ist nicht ohne“, sagte Schröder voller Stolz. dpa