Schröder sieht Braunschweig-Sieg im Basketball-Derby

Teilen

Brandon Tischler (r) und sein Team gewannen das Niedersachsen-Duell gegen Oldenburg. © Swen Pförtner/dpa

Kurz vor seiner Abreise in die USA hat Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder noch einmal Grund zur Freude. Seinem Team aus Braunschweig gelingt zum Auftakt der neuen Saison eine Überraschung.

Braunschweig - Angefeuert von Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder haben die Löwen Braunschweig einen gelungenen Start in die neue Saison gefeiert.

Die Braunschweiger gewannen das Niedersachsen-Duell mit den EWE Baskets Oldenburg überraschend mit 91:86 (46:51). Schröder ist Besitzer des Clubs und sah eine starke Leistung seines Teams. Bester Werfer bei den Löwen war TJ Crockett mit 24 Punkten.

Schröder als MVP gefeiert

Schröder wurde von den 6.205 Zuschauern in der Halle lautstark gefeiert. Als der Hallensprecher den NBA-Star gegen Ende des ersten Viertels begrüßte, erhoben sich alle Besucher in der Volkswagen Halle. „MVP“-Sprechchöre hallten durch die Arena. Schröder war beim deutschen WM-Triumph in Asien zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers gekürt worden.

Um den im Foyer der Halle aufgebauten WM-Pokal zu sehen und ein Selfie mit der Trophäe zu machen, hatten sich schon weit vor Spielbeginn lange Schlangen in der Halle gebildet. Zumindest an diesem Freitagabend war die WM-Euphorie in Braunschweig deutlich zu spüren.

Eintrag im Goldenen Buch

„Ich habe die Trophäe bei mir zu Hause. Ich habe mit ihr meinen 30. Geburtstag gefeiert“, sagte Schröder in der Halbzeitpause im Interview beim Streamingdienst Dyn, der seit dieser Saison die Spiele der Basketball-Bundesliga überträgt. An seinem 30. Geburtstag hatte sich Schröder in seiner Heimatstadt ins Goldene Buch eingetragen. „Das war etwas ganz Besonderes.“

Schröder verfolgte den Saisonauftakt seines Teams zusammen mit seiner Familie aus der ersten Reihe. Immer wieder sprang der 30-Jährige bei gelungenen Aktionen der Gastgeber auf und feuerte mit einer Klatschpappe in der Hand an. dpa