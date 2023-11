Schröder über Wembanyama: „Perfekt“ in San Antonio

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder schwärmt von NBA-Star Victor Wembanyama (1). © Rick Scuteri/AP/dpa

Am Sonntagabend treffen Dennis Schröder und Supertalent Victor Wembanyama erstmals in der NBA aufeinander. Der Weltmeister sieht den jungen Franzosen im idealen Umfeld.

San Antonio - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat vor dem ersten NBA-Duell mit Victor Wembanyama von dem französischen Riesentalent geschwärmt und sieht ihn am perfekten Platz.

„Das ist großartig für ihn. Es sieht so aus, als ob er den Druck gut aushält. Er arbeitet hart und ist bodenständig. Für ihn ist es perfekt, in San Antonio zu sein. Er hat einen der allergrößten Trainer in der Basketball-Geschichte“, sagte der 30 Jahre alte Schröder. Die Spurs werden von Gregg Popovich betreut. Schröders Toronto Raptors gastieren am Sonntag (21.30 Uhr/DAZN und ProSieben) bei den Texanern, für die Wembanyama seit dieser Saison spielt.

„Die Stadt hatte David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili. Parker als Ansprechpartner zu haben, wird großartig für ihn sein. Es ist immer klasse, gegen solche europäischen Spieler zu spielen“, sagte Schröder. Der 19 Jahre alte Franzose hatte beim 132:121 bei den Phoenix Suns seine bisher beste Leistung in der nordamerikanischen Profiliga gezeigt.

Neben 38 Zählern verbuchte Wembanyama auch zehn Rebounds, zwei Vorlagen und zwei Blocks. Nach holprigem Start wird der Jungstar mit dem Spitznamen „Alien“ immer besser. Vor allem in der Defensive besticht der 2,24 Meter große Wembanyama mit seiner Beweglichkeit und seiner Länge. dpa