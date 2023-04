Schröder zu Play-In-Duell bei Lakers vor Rückkehr

Teilen

Steht bei den Lakers vor der Rückkehr: Dennis Schröder. © Jed Jacobsohn/dpa

Deutschlands Basketball-Kapitän Dennis Schröder steht bei den Los Angeles Lakers unmittelbar vor den Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NBA vor einer Rückkehr.

Los Angeles - Der 29 Jahre alte Aufbauspieler fiel zuletzt wegen Nackenproblemen aus und dürfte am Mittwoch (4.00 Uhr MESZ/DAZN) im sogenannten Play-In-Duell mit den Minnesota Timberwolves wieder auflaufen. Anders als die Topstars LeBron James und Anthony Davis wird Schröder nicht auf der Verletztenliste der Kalifornier geführt. Bei James und Davis gilt ein Einsatz in der bedeutenden Partie als „wahrscheinlich“.

Mit einem Sieg würden die Lakers in die Playoffs einziehen und dort in einer Serie im Modus Best-of-seven gegen die Memphis Grizzlies um Starspieler Ja Morant bestreiten. Die Wolves reisen angeschlagen nach Los Angeles.

Der Club verzichtet auf den französischen Center Rudy Gobert, weil dieser einen Mitspieler attackiert hatte. Gobert hatte in einer Auszeit im Spiel gegen die New Orleans Pelicans nach seinem Teamkollegen Kyle Anderson geschlagen. Beide hatten sich zuvor verbal angegriffen. Die Lakers - Meister von 2020 - gehen als klarer Favorit in das Duell. dpa