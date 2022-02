Sendezeiten des Fußball-Europapokals: Nur ein Spiel live im Free-TV

Europapokal © picture alliance/dpa/UEFA via Getty Images | Matthew Lewis

Berlin - Von den Spielen des Fußball-Europapokals in dieser Woche ist nur eines live im frei zu empfangenden Fernsehen zu sehen. RTL zeigt am Donnerstag das Europa-League-Hinspiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastián (21.00 Uhr). Zuvor überträgt der Free-TV-Sender nach eigenen Angaben ab 20.15 Uhr die Schlussphase der Partie Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers (18.45 Uhr).

Das Bayern-Spiel in der Champions League bei RB Salzburg zeigt am Mittwoch (21.00 Uhr) DAZN für seine Kunden. Der kostenpflichtige Internetsender hat zeitgleich Inter Mailand gegen FC Liverpool sowie am Vortag Sporting Lissabon gegen Manchester City im Programm. Die Partie Paris Saint-Germain gegen Real Madrid zeigt Amazon Prime.

Kostenpflichtig ist auch die komplette BVB-Übertragung am Donnerstag beim Streamingdienst RTL+. Dort laufen auch die übrigen Partien der Europa League. (dpa)