Tochter von NFL-Star ertrinkt im Pool – sie wurde nur zwei Jahre alt

Von: Marcus Giebel

Teilen

Trauer bei einem NFL-Star: Shaquil Barrett (l.) verlor seine jüngste Tochter Arrayah bei einem tragischen Unfall. © IMAGO / Icon Sportswire , Instagram/@moochman6

Die jüngste Tochter von NFL-Star Shaquil Barrett ist tot. Die kleine Arrayah ertrank in einem Pool. Offenbar handelt es sich um ein tragisches Unglück.

München – Als Linebacker bringt Shaquil Barrett in der NFL seit Jahren die Offensivstars kompromisslos zu Boden und kennt dabei keine Verwandten. Nun erlebte der 30-Jährige eine Tragödie, die ihm selbst den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Am Sonntag kam seine jüngste Tochter ums Leben, sie ertrank in einem Swimming Pool auf dem Grundstück der Familie in Tampa an der Ostküste Floridas. Die kleine Arrayah wurde nur zwei Jahre alt.

Wie unter anderem ESPN und NBC unter Berufung auf die Polizei von Tampa berichten, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr zu Hilfe gerufen, weil ein Kind in einen Pool gefallen sei. Das Mädchen sei in ein nahes Krankenhaus gebracht worden, alle Rettungsversuche seien jedoch vergeblich gewesen. Untersuchungen zum Ablauf der Tragödie wurden aufgenommen, doch alles deute auf einen Unfall hin.

NFL-Star trauert um zweijährige Tochter: Tampa Bay Buccaneers spenden in Nachricht Trost

Die Tampa Buccaneers, für die Barrett seit 2019 spielt, veröffentlichten eine Botschaft, in der es heißt: „Die tragischen Nachrichten dieses Tages brechen allen Mitgliedern der Buccaneers-Familie das Herz. Unsere Gedanken und Gebete sind während dieser unglaublich schwierigen Zeit bei Shaq, Jordanna und der ganzen Barrett-Familie.“

Und weiter: „Auch wenn Worte in einem solchen Moment keinen wirklichen Trost spenden können, bieten wir ihnen all unsere Unterstützung und Liebe an, während sie versuchen, den Verlust ihrer geliebten Arrayah zu verarbeiten.“

Tod von Barrett-Tochter: Arrayah sollte das letzte Kind der Familie sein

Arrayah war das vierte und jüngste Kind von Shaquil und Jordanna Barrett, nach Shaquil Jr., Braylon und Aaliyah. Nach ihrer Geburt hatte der Linebacker in einem Interview gesagt: „Sie ist so erstaunlich. Und sie hat das Kapitel Kinder für uns definitiv abgeschlossen.“

Erst am 19. April feierte sie ihren zweiten Geburtstag, der ihr letzter sein sollte. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Barrett Fotos des kleinen Sonnenscheins in einem blauen Oberteil und rosa Tütü. Dazu schrieb er: „Alles Gute zum zweiten Geburtstag für mein süßes Mädchen. So süß und niedlich. Du hast unsere Familie komplett gemacht. Ich liebe dich, kleines Mädchen.“

Barrett kam 2014 ungedraftet in die NFL, spielte zunächst fünf Jahre für die Denver Broncos und seither für die Buccaneers – zeitweise auch mit Quarterback-Legende Tom Brady zusammen. Mit beiden Teams gewann er je einmal den Super Bowl. (mg)