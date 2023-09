Show-Match: Djokovic und Bale begeistern Ryder-Cup-Fans

Novak Djokovic spielte während des All-Star Matches im Rahmen des Ryder Cups mit Gareth Bale. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

Vor dem Ryder Cup ist Showtime. Tennis-Champion Novak Djokovic und andere Sportstars testeten vorab den Golfplatz vor den Toren Roms.

Rom - Tennis-Superstar Novak Djokovic und Wales Fußball-Ikone und Golf-Enthusiast Gareth Bale haben zwei Tage vor dem Kontinentalvergleich der besten Golfer aus Europa und den USA bereits für Ryder-Cup-Stimmung im Marco Simone Golf & Country Club in Rom gesorgt.

Der 24-malige Grand-Slam-Sieger Djokovic und der 34-jährige Bale zeigten beim All-Star-Match ihre Künste mit dem kleinen, weißen Ball und schrieben fleißig Autogramme für die Fans.

„Ich habe noch nie vor so vielen Menschen Golf gespielt“, gestand, sagte der 36 Jahre alte Serbe, der mit Bale für das siegreiche Team des früheren Ryder-Cup-Kapitäns Colin Montgomerie antrat. „Es ist eine komplett andere Sache als Tennis.“ Auch der ehemalige Fußball-Star Andrej Schewtschenko aus der Ukraine und Ferraris Formel-1-Pilot Carlos Sainz aus Spanien waren bei dem Show-Match dabei.

Novak Djokovic, Tennisprofi aus Serbien, in Aktion während des All-Star Matches im Rahmen des Ryder Cups. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Der 44. Ryder Cup beginnt am Freitag. Das Team Europa will in Rom den Titel von den US-Amerikanern zurückerobern. dpa