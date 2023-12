Skisprung-Olympiasiegerin verkündet Karriereende – und schiebt Gewichtsprobleme beiseite

Von: Lina Krull

Jahrelang dominierte Maren Lundby die Sportart Skispringen, jetzt ist Schluss für die Olympiasiegerin. Zuletzt kämpfte sie gegen Gewichtsprobleme.

München – Nach zwölf Jahren im Weltcup verabschiedet sich eine der ganz Großen aus dem Skispringen: Maren Lundby. Die Olympiasiegerin von 2018 gab unter Tränen bei einer Pressekonferenz am Montag ihren Rücktritt bekannt. Neben zahlreichen Titeln bei Weltmeisterschaften und im Gesamtweltcup sorgte die Norwegerin mit ihrem Kampf gegen Gewichtsvorgaben im Skispringen für Aufmerksamkeit im Wintersport-Kosmos.

Maren Olstad Lundby Geboren: 7. September 1994 (Alter 29 Jahre), Gjøvik, Norwegen Karriereende: 18. Dezember 2023 Größter Erfolg: Olympiasiegerin 2018 Pyeongchang (Einzel)

Skisprung-Olympiasiegerin beendet Karriere – Gewichtsprobleme nur zweitrangig

Viele Tränen flossen auf der Pressekonferenz, auf der Skispringerin Maren Lundby endgültig ihr Karriereende besiegelte. Die 29-Jährige grübelte schon seit Februar über die Entscheidung, am Montag setzte sie dann den Schlussstrich unter ihre Laufbahn als Adlerin. „Ich habe lange darüber nachgedacht und das Gefühl, dass es das Beste für mich ist“, erklärte die zweimalige Weltmeisterin sichtlich emotional mitgenommen.

Lundby führte aus, dass „nach 16 Jahren an der Spitze die Freude und der Antrieb nicht mehr ganz da sind. Deshalb habe ich beschlossen, mich jetzt zurückzuziehen.“ In der laufenden Skisprung-Saison kam die Norwegerin nicht zum Einsatz. Auch den Olympischen Spielen 2022 blieb sie fern, ihre Begründung: zu hohes Gewicht zum Skispringen. Die Gewichtsprobleme seien allerdings nicht der hauptsächliche Grund für ihr Karriereende gewesen.

Hört nach einigen Pausen nun ganz mit dem Skispringen auf: Olympiasiegerin Maren Lundby. © IMAGO/Stian Lysberg Solum

Gewichtsprobleme beim Skispringen – Olympiasiegerin bricht Tabu

Der Hintergrund: Im Oktober 2021 berichtete die Athletin dem norwegischen TV-Sender NRK von Problemen mit ihrem Körpergewicht: „Ich habe im Moment ein paar Kilo zu viel, um in der Weltspitze zu springen. Und ich bin nicht bereit, verrückte Dinge zu tun, um dies zu ändern“, sagte Lundby damals. Doch sie kämpfte sich zurück und konnte in der Wintersport-Saison 2022/23 wieder einige Erfolge verzeichnen.

Dass überhaupt eine Skispringerin über die strikten Gewichtsvorgaben und -kontrollen gesprochen hatte, galt zu diesem Zeitpunkt noch als Novum. Für ihr Karriereende hätten diese Probleme allerdings keine große Rolle gespielt, wie die 29-Jährige erläuterte: „Ich finde, darüber gibt es zu viel unnötiges Gerede. Mein Körper funktioniert sehr gut […] Es ist eher so, dass der Kopf genug hat.“ Was nach ihrer Skisprung-Karriere so ansteht, verriet die Norwegerin zudem.

Erst Vorträge, dann wieder zurück zum Skispringen?

„Jetzt wird es in erster Linie Vorträge geben. Das wird der erste Schritt sein. Dann wird es eine Übergangsphase geben, in der ich mich an das herantasten werde, was ich machen will. Ich habe einige Ideen, aber nichts Konkretes“, äußerte sich Lundby in Hinblick auf ihre Zukunft. Laut der norwegischen Zeitung Verdens Gang kann sich Norwegens Skisprungmanager Clas Brede Bråthen auch eine andere Laufbahn für die Skisprung-Pionierin vorstellen.

„Wenn Maren Teil der Welt des Springens sein will, können wir es uns nicht leisten, sie abzulehnen. Sie kann mit ihrer Persönlichkeit eine Menge beitragen“, sagte Bråthen. Auch der Herren-Skisprung verkündete am Montag eine schlechte Nachricht. Eine Schanze der bald beginnenden Vierschanzentournee wurde beschädigt. (likr/sid)

