SMS von Toni Kroos brachte Darts-Weltmeister auf Toilette fast zum Weinen: „Seltsamster Moment“

Drucken Teilen

Es ist WM-Zeit: In London trifft das „Who's who“ der Darts-Community aufeinander. Vorab berichtete Champion Michael Smith von einem besonderen Moment.

London – Seit Freitag steigt im legendären Londoner Alexandra Palace die diesjährige Darts-WM (PDC World Darts Championship 2024). Bereits am ersten Tag boten sich Titelverteidiger Michael Smith und der Niederländer Kevin Doets ein packendes Duell - nach einem 1:2-Rückstand triumphierte der amtierende Weltmeister letztendlich mit 3:2. Kurz vor seinem Auftaktsieg verriet Smith eine für ihn berührende Anekdote.

Michael Smith Geboren 18. September 1990 in St Helens (England) Weltrekorde Meiste 180er in einem Spiel / Meiste 180er in einem Turnier Titel (Auswahl) PDC-Weltmeister 2023, Grand Slam of Darts-Sieger (2022), Premier League Darts-Finale (2018)

Darts-Weltmeister muss nach SMS von Toni Kroos fast weinen

Der 33-Jährige, der in der Darts-Welt auch als „‚Bully Boy“ bekannt ist und sich bei der letzten Weltmeisterschaft bekanntlich gegen Michael van Gerwen durchzusetzen vermochte, berichtete, wie seine damalige Freude über den Titel noch einmal getoppt wurde. Laut the Mirror handelte es sich dabei um den, wie Smith zitiert wird, „seltsamsten Moment der letzten zwölf Monate – der einzige, der in Erinnerung bleibt“.

Was war geschehen? Michael Smith hielt sich kurz nach dem Gewinn seines ersten WM-Titels in Bahrain auf, wo ein nächstes Turnier steigen sollte. „Ich war auf der Toilette und kümmerte mich um meine Angelegenheiten, als ich eine SMS von Toni Kroos bekam, in der er mich fragte, ob er mich anrufen und ich in seinem Podcast auftreten möchte“, so der Darts-Star. Weiter verrät er: „Ich hätte auf der Toilette fast angefangen zu weinen und habe meiner Frau zugerufen, dass ich eine SMS von ihm bekommen habe – und sie antwortete: ‚Wer zum Teufel ist Toni Kroos?‘“

Darts-Weltmeister Michael Smith (links) ließ sich von einer SMS von Real Madrid-Star Toni Kroos fast zu Tränen rühren. © Foto links: IMAGO / Pro Sports Images Foto rechts: IMAGO/PanoramiC

Darts-Weltmeister Smith muss Gattin über Toni Kroos aufklären

Natürlich ließ Michael Smith seine Frau Dagmara nicht lange in ihrem Unwissen allein: „Als Dag das sagte, war es unwirklich - er ist wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler, die man jemals sehen wird, ein absoluter Star von Real Madrid, sagte ich. Er schreibt mir immer noch SMS und fragt mich nach Darts und so. Es war unglaublich, mit jemandem von seinem Status sprechen zu dürfen.“

Doch nicht nur die Kontaktaufnahme von Toni Kroos dürfte ein Highlight für Smith binnen des vergangenen Jahres gewesen sein, auch sonst ließ er es sich gerne mal gutgehen. So stattete er etwa Las Vegas einen Besuch ab, von wo aus Smith via Social Media Fotos mit edlem Champagner und Havanna-Zigarren postete. „Wenn ich die Weltmeisterschaft erneut gewinne, werde ich nächstes Jahr dasselbe tun“, sagte Michael Smith in the Mirror und betonte: „Ich wollte schon immer Weltmeister werden, jetzt habe ich es geschafft und träume davon, mehrfacher Weltmeister zu werden.“ Den Anfang hierfür hat er am Freitagabend bereits gemacht. Auch die fünf deutschen Starter hoffen in London auf ein erfolgreiches Abschneiden.