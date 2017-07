So sehen Sie die Tour de France 2017 im Free-TV und im Livestream

Das größte Radrennen der Welt geht in seine 104. Auflage. So können Sie die Tour de France 2017 live im Free-TV und im Livestream verfolgen.

Seit 1. Juli heißt es wieder: Der Kampf um das Gelbe Trikot ist eröffnet. Zum vierten Mal in der Geschichte der Tour de France fand der „Grand Depart“, also der Start der Frankreich-Rundfahrt in Deutschland statt. Nach Köln 1965, Frankfurt am Main 1980 und West-Berlin 1987, startete das größte und wichtigste Radrennen der Welt in diesem Jahr in Düsseldorf mit einem 14 Kilometer langen Einzelzeitfahren durch die Innenstadt der Rhein-Metropole.

Tour de France 2017: Froome will Tour-Sieg Nummer vier - wer kann ihn stoppen?

Christopher Froome ist der dominante Fahrer bei der Tour in den vergangenen Jahren. 2013, 2015 und 2016 konnte der in Kenia geborene Brite die Frankreich-Rundfahrt bereits gewinnen. Auch 2012 war er der vermeintlich stärkste Kletterer, musste jedoch als Edelhelfer für seinen Sky-Kapitän Bradley Wiggins zurückstecken. 2014 bremste ihn zwei Stürze aus, nach denen er verletzungsbedingt aufgeben musste. Mit seinem Landsmann Geraint Thomas hat er auch dieses Jahr wieder einen Edelhelfer an seiner Seite. Stellt sich also die Frage, wer dem Briten heuer gefährlich werden kann?

Sein größter Gegenspieler dürfte wie auch in den letzten Jahren der Kolumbianer Nairo Quintana sein. Der 27-Jährige Bergfloh vom Team Movistar wurde 2013 und 2015 Zweiter, sowie Dritter 2016. Den Grio d‘Italia und die Vuelta a Espana konnte er bereits gewinnen. Da in diesem Jahr nur 36,5 Kilometer in Quintanas Schwäche, dem Zeitfahren, zurückgelegt werden, könnte es seine große Chance sein, dafür muss er aber in den Bergen Froome ein wenig Zeit abknöpfen.

Ein weiterer Herausforderer ist Richie Porte. Der Australier vom Team BMC war 2015 Froomes wichtigster Helfer und zog ihn den ein oder anderen Anstieg nach oben. Nun will er selber um das Gelbe Trikot mitkämpfen.

Einer der das schon zweimal nach Paris trug ist Alberto Contador. Der Spanier triumphierte 2007 und 2009, 2010 wurde ihm der Titel wegen Dopings nachträglich aberkannt. Der 34-Jährige ist zwar inzwischen wohl über seinen Zenit, dürfte um den Gesamtsieg aber noch ein Wörtchen mitzureden haben.

Romain Bardet sollte nicht außer Acht gelassen werden. Auf Frankreichs Hoffnung auf den ersten Heimsieg seit dem großen Bernard Hinault 1985 lastet die Erwartung einer ganzen Nation. Letztes Jahr wurde er bereits Zweiter.

Der Jahrgang 1990 hat einen Weltklasse-Fahrer nach dem anderen hervorgebracht. Neben Quintana und Bardet, kamen noch zwei weitere Tour-Anwärter in diesem Jahr auf die Welt. Zum einen der Italiener Fabio Aru, der bei Astana den Vorzug vor seinem Landsmann und Tour-Sieger von 2014, Vincenzo Nibali bekam. Ihm werden aber nur Außenseiter-Chancen zugerechnet. Genau wie auch Esteban Chavez. Der Kolumbianer ist ebenfalls 1990 geboren und soll für Orica-Scott die Kohlen aus dem Feuer holen.

Und aus deutscher Sicht? Da hat Emanuel Buchmann die besten Chancen. Der Ravensburger wurde 2016 21. und kann in diesem Jahr bereits in die Top-15 vorstoßen. Auch gilt er als Anwärter auf das weiße Trikot des besten Jungprofis. Die übrigen Deutschen in Führungsrollen sind die Top-Sprinter Marcel Kittel, André Greipel und John Degenkolb. Kittel und Greipel konnten bereits mehrere Tour-Etappen für sich entscheiden, Degenkolb wartet noch auf einen Sieg in Frankreich. Zudem hofft Weltmeister Tony Martin auf einen Sieg bei einem der Zeitfahren und vielleicht auf einen Sprung ins Gelbe Trikot in Düsseldorf. Der Sohn des ehemaligen Weltklasse-Sprinters Erick Zabel, Rick Zabel, soll im Katiusha-Alpecin-Team an der Seite von Martin für den Norweger Alexander Kristoff arbeiten.

Wir haben für Sie zusammengefasst, wie Sie die Tour de France 2017 live im TV und im Livestream sehen können.

Die Tour de France 2017 live im Free-TV in der ARD

Die Tour de France ist seit 2015 zurück im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Nachdem sich die ARD von 2012 bis 2014 von der Frankreich-Rundfahrt zurückzog, kehrte man vor zwei Jahren zurück. Die Moderation vor und nach dem Rennen wird Michael Antwerpes übernehmen. Das Geschehen kommentieren wird Florian Naß, der von Jenny Stadelmann als Social-Media-Expertin sowie wechselnden Gast-Experten, wie dem Profi Paul Voss, unterstützt wird. Im Ersten wird die Tour unter der Woche täglich ab ca. 16.00 Uhr zu sehen sein.

Viele Rennen starten natürlich schon früher. Bevor das Erste ab 16.00 Uhr live überträgt, ist die Tour de France 2017 auf ONE, dem früheren Eins Festival übertragen. Sendestart ist meist zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr.

Die Tour de France 2017 live im Free-TV bei Eurosport

Seine Stellung als „Home of Cycling“ will weiterhin Eurosport behaupten. Der Spartensender rüstet dafür ordentlich Sendezeit auf. Zwischen 12.00 und 13.00 Uhr beginnt meist bereits die Übertragung, das heißt bis zu fünf Stunden Live-Radsport täglich. Als Kommentatoren für die deutsche Ausgabe sind Karsten Migels und Jean-Claude Leclercq sowie Marc Rohde und Ron Ringguth im Einsatz. Als Experten fungieren zudem der ehemalige Tour-Sieger Greg Le Mond sowie Juan Antonio Flecha und Fabian Wegmann.

Die Tour de France 2017 im Live-Stream bei sportschau.de und in der ARD-Mediathek

Auch wenn Das Erste erst gegen 16.00 Uhr die Live-Übertragung aufnimmt, kann man neben der Übertragung bei ONE auch im Internet die Tour live verfolgen. Auf sportschau.de steht Ihnen ein Live-Stream zur Verfügung. Auch in der ARD-Mediathek ist ein Stream des Rennens zu sehen. Dort wird das jeweilige Live-TV-Bild von ONE oder später dann von Das Erste zu sehen sein.

Zur einfacheren Handhabung auf den mobilen Endgeräten gibt es die ARD-App, die auch einen Livestream zur Tour de France 2017 bietet. Die App steht für Apple-User bei iTunes und für Nutzer von Android-Betriebssystemen im Google Play Store zum kostenfreien Download bereit.

Vorsicht: Verwenden Sie bei der Nutzung eines Livestreams eine stabile WLAN-Verbindung, um Ihr mobiles Datenvolumen zu schonen.

Tour de France: ARD-Live-Stream im Ausland eigentlich nicht empfangbar, aber...

Aus rechtlichen Gründen ist der Livestreams der ARD zur Tour de France 2017 ausschließlich in Deutschland zu empfangen. Wer etwa auf Mallorca einen Livestream anklickt, wird geblockt. Denn: Über die IP-Adresse erkennen die Betreiber der Seiten, aus welchem Land ein User kommt. "Geoblocking" lautet der Fachausdruck für diese Ländersperren. Im Netz findet man allerdings schon nach kurzer Recherche heraus, wie viele Fußballfans dieses Geoblocking umgehen.

Dazu muss man ein sogenanntes VPN (Virtual Private Network) einrichten - das ermöglicht etwa der Dienst Hotspot Shield. Dieser Dienst weist dem User eine IP-Adresse aus demjenigen Land zu, aus dem der Live-Stream übertragen wird. Im Fall der Tour de France 2017 kann man über eine deutsche IP-Adresse auf den Live-Stream zugreifen. Andere beliebte Dienste, die das Geoblocking umgehen: IPVanish, vyprVPN oder Hide My Ass.

Wer einen Live-Stream der ARD zur Tour de France 2017 zwischen Deutschland und Chile auf einem Smartphone oder Tablet verfolgen möchte: Mit so genannten Proxy-Apps lässt sich die IP-Sperre auch auf mobilen Endgeräten umgehen. Zu den beliebtesten Diensten, die solche Streams freischalten, gehören VPN One Click, Proxy Droid oder Faceless.

Juristisch bewegt man sich dabei in einer Grauzone. Wie ein Rechtsanwalt das Umgehen des Geoblockings aus juristischer Sicht beurteilt, haben wir bereits zusammengefasst.

Die Tour de France 2017 im Livestream im Eurosport Player

Eurosport bietet ebenfalls einen Live-Stream zur Tour de France 2017. Der Live-Stream des TV-Bildes, wenn man sich per Facebook, Google oder mit einem Eurosport-Account anmeldet. Zudem gibt es aber noch den Eurosport Player, bei dem Sie nichts verpassen und zudem noch zwischen mehreren Kameraperspektiven wählen können. Dieser kostet allerdings 29,99 Euro im Jahr.

Den Eurosport Player gibt es auch als App für die mobilen Endgeräte. Für Apple-Kunden steht er bei iTunes, für Android-Nutzer im Google Play Store und für Besitzer von Windows-Geräten im Microsoft Store zum Download zur Verfügung.

Hinweis: Auch den Eurosport-Livestream zur Tour de France 2017 kann man im Ausland aufrufen, indem man das sogenannte "Geoblocking" umgeht. Siehe oben.

Tour de France 2017: Start in Deutschland, Finale auf den Champs-Élysées

Nachdem der Startschuss in Düsseldorf gefallen ist, verlässt das Peloton, das Hauptfeld der 198 Fahrer die Bundesrepublik auch schon wieder. Auf der 2. Etappe geht es über Mönchengladbach und Aachen weiter nach Belgien, wo die nach 203,5 Kilometer das Ziel Lüttich ist. Erst am dritten Tag kommt die Tour dann auch nach Frankreich, nachdem zuvor noch Luxemburg durchfahren wird. Die dritte Etappe endet mit einem kleinen, aber knackigen Schlussanstieg in Longwy, wo sich ein Klassikerspezialist durchsetzen dürfte. Nach einer weiteren Flachetappe mit Sprintankunft in Vittel, wartet am fünften Tag bereits die erste Härteprüfung auf die Klassementfahrer. Nach 152 recht einfachen Kilometern, steht der gut zwölf Kilometer lange Schlussanstieg zum La Planche des Belles Filles an. Hier müssen sich dich Favoriten auf den Tour-Gesamtsieg das erste Mal beweisen. Nach zwei weiteren Flachetappen Richtung Süden, auf denen sich die Athleten von den Vogesen und durch das Burgund weiter einfahren können, endet die achte Etappe im Jura-Gebirge an der Schweizer Grenze. Hier geht die „Grand Boucle“, die große Schleife, wie Tour auch genannt wird, richtig los. 187,5 Kilometer von Dole zur Station des Rousses auf der Hochebene des Jura sind zu abslovieren. Mit dem Montée de la Combe de Laisia Les Molunes steht kurz vor dem Ziel auch ein Berg der ersten Kategorie an. Die neunte Etappe ist dann die vielleicht schwerste der diesjährigen Tour de France. Gleich sechs Bergwertungen stehen auf dem Programm, drei davon sind der Hors Catégorie, der höchsten Kategorie zuzuordnen, darunter der Col de la Biche, der gefürchtete Grand Colombier und der erst einmal befahrene Mont du Chat. Ganze 4600 müssen auf den 181,5 Kilometern nach Chambéry bewältigt werden. Am Tag darauf haben sich die Fahrer dann auch den ersten Ruhetag redlich verdient.

Die 10. Etappe führt uns dann nach der Überführung nach Aquitanien über 178 flache Kilometer nach Bergerac, wo ein Massensprint erwartet wird. Gleiches gilt für den elften Tagesabschnitt von Eymet in die Pyrenäen nach Pau. Dort startet einen Tag später die nächste Mörderetappe an, die das Feld über 214,5 Kilometer zur Bergankunft in Peyragudes führt. Zuvor stehen mit dem Col de Menté (1. Kategorie), dem 1755 Meter hohen Port de Bales (Höchste Kategorie) und dem Col de Peyresourde (wieder 1. Kategorie) aber noch drei äußert schwierige Bergwertungen an, bevor es nach dem letzt genannten, sofort wieder nach oben geht. Die 13. Etappe ist die kürzeste der Tour 2017. Nur 101 Kilometer geht es von Saint-Girons nach Foix über drei Berge der 1. Kategorie. Es dürfte spektkulär werden, da die Fahrer wohl auf taktisches Geplänkel verzichten werden. Die Abschnitte 14 und 15 im Süden Frankreichs sind hügelig und schwierig und dürften Ausreißern eine gute Möglichkeit für einen Triumph bieten, bevor Etappe Nummer 16 wohl wieder in einem Sprint endet. Die 17. Etappe führt uns in die Alpen. Die Klassement-Fahrer sind gefragt. Von La Mure sind es 183 Kilometer nach Serre-Chevalier und es müssen mit dem Col de la Croix de Fer und dem Col du Galibier (2642 Meter hoch) zwei der ruhmreichsten Anstiege der Alpen befahren werden. Doch die Kraxelei ist damit noch nicht ganz beendet. Einen Tag später führen uns 179,5 Kilometer von Braincon auf den Schlussanstieg zum 2360 Meter hohen Col d‘Izoard, auf dem die Kletterer noch einmal alles geben müssen. Nachdem das Feld auf dem 19. Abschnitt aus den Bergen an die Mittelmeerküste gefahren ist, fällt die endgültige Entscheidung am 22. Juli in Marseille. Ein 22,5 Kilometer kurzes Einzelzeitfahren bringt die letzten Veränderungen im Gesamtklassement. Den Abschluss nach insgesamt 3521 Kilometern gibt es traditionell das Finale in Paris auf der Prachtstraße Champs-Élysées.

tor