Wie lebt es sich als Globetrotter-in?

Am Sonntag wollen sie wieder das Münchner Publikum begeistern: Die Harlem Globetrotters sind in der Stadt und werden ab 18.00 Uhr in der Olympiahalle zeigen, was sie draufhaben. Mit dabei: Eine Frau! „TNT“ Lister war 2011 die erste weibliche Globetrotter-in. Mittlerweile hat sie drei Kolleginnen bekommen. Die tz sprach vorab mit der Aufbauspielerin, die ihre Karriere an der Temple University in Philadelphia begann.

TNT, wie schwer ist es, eine der wenigen Frauen bei den Harlem Globetrotters zu sein?

TNT: Ich finde nicht, dass es besonders hart ist. Immerhin darf ich das machen, was ich liebe: Basketball spielen! Allerdings spüre ich schon einen gewissen Druck dabei. Denn ich möchte die Frauen immer bestmöglich repräsentieren. Und man muss sich natürlich einmal mehr beweisen.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Teamkollegen anders behandeln?

TNT: Eigentlich nicht. Ich denke nicht, dass die Jungs miteinander anders umgehen als mit mir. Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, sie behandeln und sehen sich als Brüder und mich eben als Schwester. Wir sind also wie eine große Familie.

Wie hat das Publikum reagiert, als Sie zum ersten Mal für die Harlem Globetrotter auf dem Parkett standen?

TNT: Ich war ein wenig aufgeregt, aber das Publikum hat mich toll begrüßt. Ich hatte das Gefühl, dass sie mir von Anfang an sehr viel Sympathie entgegengebracht haben, vor allem die Mädchen und Frauen. Es war großartig!

Was ist das Beste daran, ein weiblicher Harlem Globetrotter zu sein?

TNT: Meiner Meinung nach ist es die Möglichkeit, jeden Abend aufs Neue die Frauen und Mädchen zu vertreten. Es macht mich sehr stolz, dass ich in gewisser Weise ein Vorbild sein kann.

Sie reisen beinahe ununterbrochen um die gesamte Welt, haben Auftritte in den verschiedensten Städten. Was gefällt Ihnen am meisten an diesem Lifestyle?

TNT: Ich liebe es einfach, täglich neue Menschen kennenzulernen, Neues zu entdecken und verschiedene Kulturen kennenzulernen. Und dann bringt es natürlich großen Spaß, die Zuschauer jeden Abend begeistern zu können.

Wachen Sie manchmal in der Früh auf und wissen nicht, in welcher Stadt Sie sind?

TNT: Um ehrlich zu sein, ist mir das schon ein paar Mal passiert. Manchmal – wenn wir auf Tour sind – weiß ich morgens nicht einmal, welcher Wochentag es ist. Dann steige ich einfach in den Tourbus ein und es geht in die nächste Stadt.

Interview: Lena Meyer