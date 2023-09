Vater im Stadion zu Tode geprügelt: Spendenaktion für Familie gestartet

Von: Andre Oechsner

Ein Fan der New England Patriots stirbt, nachdem ihm von einem Anhänger der Miami Dolphins ins Gesicht geschlagen wurde. Jetzt gibt es eine Spendenaktion.

Foxborough – Tragische Nachricht nach einem Spiel der National Football League (NFL). Im Netz kursierte bereits während des Matches zwischen den New England Patriots und den Miami Dolphins ein Video, das eine Schlägerei zeigt. Einer der involvierten Personen ist nun tot.

New England Patriots Arena/Stadion: Gillette Stadium Cheftrainer: Bill Belichick Besitzer: Robert Kraft NFL-Meisterschaften: 2019, 2017, 2015, 2005, 2004, 2002

NFL: Zweifacher Familienvater stirbt nach Schlag ins Gesicht

Dabei handelt es sich verschiedenen US-amerikanischen Medienberichten zufolge um Dale Mooney, einem zweifachen Familienvater aus New Hampshire. Dem 53-Jährigen sei von einem Dolphins-Fan im Gillette Stadium so stark ins Gesicht geschlagen worden, dass er später seinen Verletzungen erlag.

Joey Kilmartin, ein angeblicher Augenzeuge der Situation berichtet, gegenüber MassLive: „Der Dolphins-Fan kam zu ihm und schlug ihm eindeutig ins Gesicht. Er wird ausgeknockt und man kann sofort sehen, dass er nicht mehr bei Sinnen ist.“ Mooney sei gegen Ende des vierten Viertels in eine körperliche Auseinandersetzung mit gegnerischen Fans geraten.

Schauplatz einer Tragödie: Das Gillette Stadium vom NFL-Franchise New England Patriots. © IMAGO Bildnummer: 0003232191

Augenzeige berichtet: „Es war ziemlich schwer mit anzusehen“

Kilmartin fügt an, dass Mooney nach dem Schlag nicht wieder zu Bewusstsein kam und dass die Sanitäter ihn wiederbelebten, bevor sie ihn ins Sturdy Memorial Hospital in Attleboro brachten. „Sie fingen an, sich ein paar Minuten lang zu prügeln. Irgendwann kam ein anderer Fan rüber. Er schlug ihn... und der andere fiel einfach um. Es war ziemlich schwer mit anzusehen.“ Die NFL will den deutschen Schulsport für sich begeistern.

Die örtliche Polizei untersucht momentan den Todesfall. Mooneys Frau Lisa ist fassungslos ob des unerwarteten Todes ihres Ehemannes. Sie fordert die sofortige Aufklärung des Falls. „Ich möchte wissen, was passiert ist. Was hat das verursacht?“, so Lisa Mooney bei WCVB. „Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute so extrem vorgehen müssen. Warum kann es nicht einfach nur Spaß machen? Das ist doch alles, was es sein soll – ein lustiges Familienfest.“

Gestorbener NFL-Fan seit 30 Jahren Dauerkarteninhaber bei den New England Patriots

Gleich zwei Spiele der NFL werden in Frankfurt ausgetragen. Dale Mooney war seit 30 Jahren Dauerkarteninhaber bei den New England Patriots und war bei besagtem Spiel mit drei Freunden unterwegs. Diese sollen Lisa Mooney erzählt haben, dass sie verspottet wurden. War das am Ende der Auslöser?

Für Lisa Mooney war es gewiss nicht ihr Mann, von dem die gewalttätige Auseinandersetzung ausgegangen war. „Es braucht viel, um ihn wütend zu machen. Er hat eine Engelsgeduld. Ich weiß nicht, was passiert ist“, sagt sie und fügt an, dass ihr Mann ihres Wissens nach nicht an gesundheitlichen Beeinträchtigungen litt.

Spendenaufruf bringt fünfstellige Summe ein

Auf der Seite GoFundMe, einer Internetplattform zur Vermittlung von Spendengeldern, ist wegen des Todes von Dale Mooney ein Aufruf gestartet worden. „Der wunderbare Ehemann und Vater Dale Mooney“, steht dort in großen Lettern geschrieben. „Dale Mooney war eine liebevolle Seele, die sich sehr um die Menschen kümmerte, die er liebte, insbesondere um seine Frau Lisa, mit der er über 20 Jahre lang verheiratet war.“ Bisher wurden etwa 12.500 Euro gespendet. (aoe)