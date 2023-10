Winter-Trend Spinning: Wie gesund ist der Indoor-Sport wirklich?

Von: Florian Schimak

Im Winter steigen immer mehr Leute auf das Indoor-Rad. Spinning ist der Sport-Trend in der kalten Jahreszeit. Doch wie gesund ist er wirklich?

München – Was tun, wenn es draußen kalt, nass und ungemütlich ist? Viele Freizeitsportler scheut es, im Herbst und Winter vor die Türe zu gehen. Verständlich, macht Joggen und Radfahren auch meist nur bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen Spaß.

Doch seit einiger Zeit können nicht nur Rennrad-Fans ihrer Vorliebe auch im Winter nachgehen. Spinning ist der Winter-Trend 2023/24. Unzählige Fitnessstudios und Pop-Up-Läden bieten inzwischen das Radfahren ohne Rad und in Räumen an. Doch wie gesund ist Spinning wirklich?

Winter-Trend Spinning: Wie gesund ist der Indoor-Sport wirklich?

Zuallererst einmal wollen wir klären, was genau Spinning (oder auch Cycling) überhaupt ist. Wie auch (Renn-)Radfahren ist Spinning eine Ausdauersportart. Allerdings sitzt man dabei nicht auf einem herkömmlichen Rad, sondern auf einem festmontierten Sportgerät, das einem Rad durchaus sehr ähnelt.

Allerdings hat ein Spinning-Rad keine Laufräder, sondern nur ein Schwungrad, was die ganze Sache komplexer macht. Da es nämlich keinen Leerlauf und oder Bremsen gibt, sind die Beine ständig in Bewegung. Ergo: Man verbrennt viel mehr Kalorien. Zudem ist der Bewegungsablauf runder, was das Training allerdings auch deutlich anstrengender macht und den Schweiß in Strömen fließen lässt.

Winter-Trend Spinning: Wie funktioniert die Ausdauersportart genau?

In der Regel wird Spinning mit rhythmischer Musik und mit einer Trainerin oder eines Trainers durchgeführt, der sogenannte Spinning-Instructor. Dieser motivierte die Teilnehmer und gibt vor, welche Trittfrequenz oder welcher Widerstandsbereich „gefahren“ wird. Diese sind allerdings abhängig von der Fitness des jeweiligen Spinning-Teilnehmers und ist daher individuell einstellbar.

Eine Trainingseinheit dauert zwischen 45 und 60 Minuten, wobei es dabei zudem noch unterschiedlichen Phasen gibt. Etwas das Aufwärmen und die Cool-Down-Phase. Manchmal wird im Anschluss noch ein Stretching oder Dehnungen durchgeführt.

Welche Muskelgruppen trainiert man beim Spinning?

Spinning ist zwar ein Sport, bei dem hauptsächlich die Beine beansprucht werden. In großen Maße dabei die Oberschenkel- und Wadenmuskulatur. Doch auch die Gesäßmuskulatur wird während des Spinnings aktiviert. Doch damit nicht genug! Denn auch die Rumpfmuskulatur wie die vorderen und seitlichen Bauchmuskeln sowie die Rückenstrecker werden dabei trainiert. Und durch den Wiegetritt wird auch die Armmuskulatur betätigt. So kann man fast schon sagen, dass Spinning ein Ganz-Körper-Workout ist.

Daher ist Spinning ein absolutes Top-Ausdauertraining, in dem der Körper auf vielen Ebenen geordert und gefördert wird. Vor allem im Herbst und Winter, wo man bekanntermaßen weniger in Bewegung ist, hilft es sehr, fit und in Form zu bleiben.

Spinning ist gesund und hilft auch im Winter fit und in Form zu bleiben

Aber auch für Leute, die länger keinen Sport mehr gemacht haben, bietet sich Spinning an. Da sich die Trainingsintensität durch die Trittfrequenz und den Widerstand individuell gestalten lässt. Daher gibt es von der AOK eine Website, die sieben Gründe aufführt, warum man mit dem Spinning beginnen sollte.

1. Das Herz-Kreislauf-System wird durch Spinning gestärkt

wird durch gestärkt 2. Kraft und Ausdauer werden durch Spinning verbessert

und werden durch verbessert 3. Die Gelenke werden beim Spinning geschont

werden beim geschont 4. Spinning hilft beim Abnehmen

hilft beim 5. Beim Spinning ist die Trainingsbelastung individuell steuerbar

ist die individuell steuerbar 6. Motivation beim Spinning durch Training in der Gruppe

beim durch Training in der Gruppe 7. Spinning baut Stress ab

Welches Outfit ist für Spinning geeignet?

Auch in Sachen Outfit ist Spinning ein wenig anspruchsvoller Sport. Neben einer engen Sport- oder bestenfalls einer Radlerhose, wird ein synthetisches oder atmungsaktives T-Shirt empfohlen, da man beim Spinning sehr ins Schwitzen kommt. So kann der Schweiß nach außen transportiert werden.

Wichtig sind zudem die Schuhe, die in jedem Fall rutschfest sein sollten. Wenn man häufiger zum Spinning geht, würde sich der Kauf von sogenannten Klickschuhen anbieten, mit denen man in die Pedale einrastet. Dadurch entsteht noch mehr Halt und die Kraft wird noch effizienter übertragen. Wenn Sie sich fragen, zu welcher Tageszeit Sie zum Spinning gehen sollten, haben wir hier Tips für Sie. (smk)