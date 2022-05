tz.de und Merkur.de suchen Verstärkung für Sport-Berichterstattung

Im Newsroom der Ippen-Digital-Zentralredaktion. © Marcus Schlaf

Werde ein Teil von Merkur.de und tz.de: Wir suchen für unsere Sport-Berichterstattung Unterstützung durch freie Mitarbeiter (m/w/d).

Die Ippen-Digital-Zentralredaktion ist das größte Netzwerk regionaler Medien in Deutschland und eine der führenden Adressen für Digitaljournalismus. Wir steuern die überregionalen Inhalte der Portale der Ippen Mediengruppe sowie weiterer Medienunternehmen. Am Standort München gehören dazu unter anderem die Portale Merkur.de und tz.de. Für unsere Sport-Berichterstattung suchen wir ab sofort freie Mitarbeiter (m/w/d).

Das sind deine Aufgaben:

- Du verfasst und kuratierst Texte und Fotostrecken über FC Bayern, TSV 1860, Fußball allgemein, Formel 1 und weitere Sportarten.

- Du arbeitest mit Agenturmaterial.

- Du begleitest Sport-Events im Live-Ticker.

- Übernahme der Aufgaben auch im Schichtdienst und am Wochenende.

- Die Mitarbeit ist nicht ortsgebunden, kann also im Homeoffice nicht nur von München aus erfolgen.

Die Ausschreibung richtet sich an freie Journalisten (w/m/d) genauso wie an Studierende und andere Interessierte mit journalistischem Background.

Hier kannst du dich direkt bewerben. Interesse an einer Mitarbeit in unseren Newsrooms bekommen, aber eher für einen anderen Bereich? Dann geht es hier zur Übersicht aller Stellenausschreibungen in den Redaktionen von IPPEN.MEDIA: Alle Stellenanzeigen unserer Redaktionen im Überblick.