Sportexperte im Interview: So klappt es mit einer deutschen Olympia-Bewerbung

Von: Nico-Marius Schmitz

Gutes Vorbild: Die European Championships vergangenes Jahr in München. © Foto: Imago

Olympia in Deutschland? Wurde zuletzt von den Bürgern abgelehnt. Das liegt auch an den Fehlern des IOC, wie Professor Jürgen Schwark verrät.

Jürgen Schwark (62) hält an der Westfälischen Hochschule die Professur für BWL, insbes. Sport-, Freizeit-, Kulturmanagement. Im Interview spricht der Experte für Sportgroßveranstaltungen über mögliche Olympische Spiele in Deutschland und warum „durchgestylte Marketingkampagnen“ nicht reichen.



Herr Schwark, In den vergangenen 20 Jahren sind vier deutsche Bewerbungen gescheitert. Die letzten beiden Volksentscheide in München und Hamburg waren negativ. Schaut Deutschland kritischer auf internationale Sportveranstaltungen als andere Länder?

Oberflächlich betrachtet sieht es ja nach dem Dreisprung „mäkeln, meckern, motzen“ aus. Bei näherem Hinsehen offenbaren sich jedoch Gründe für Kritik, die übrigens nicht zu verwechseln ist mit einer Ablehnung der Olympischen und Paralympischen Spiele. Die Liste demokratischer National-staaten, die nach kontroversen Debatten auf die Ausrichtung Olympischer Spiele verzichtet haben, wird immer länger. Mittlerweile ist das Prinzip „be happy and pay the deficit“ nicht mehr durchsetzbar. Nächstes Jahr startet die Fußball-EM der Männer und im Vorfeld hatten potenzielle Austragungsorte ihre Kandidatur zurückgezogen, als es darum ging, Blanko-Schecks mit nachträglich unkalkulierbaren Zusatzkosten durch die UEFA zu unterschreiben. Auf der anderen Seite haben sich zahlreiche nationale Sportverbände erfolgreich um internationale und zuschauerträchtige Wettkämpfe beworben, wie bspw. die European Championships 2022, die Special Olympics World Games 2023, die Fußball EM 2024 oder die World University Games 2025.



Was kann und muss der DOSB sportpolitisch besser machen im Bezug auf mögliche Olympische Spiele in Deutschland?

Als Erstes könnte in einem stillen reflexiven Moment der Drang zur Beauftragung von Wirtschaftsberatungsgesellschaften überdacht werden. Warum? Weil sie dem Kulturgut Sport gegenüber nur über eine begrenzte Expertise verfügen. Ein seit Jahren für etliche Sportverbände und Sportler tragisches Beispiel ist das BWL-Modell der Potenzialanalyse (PotAS), das sich der DOSB mit dem BMI hat „aufschwatzen“ lassen. Um es kurz zu machen: In dieser bizarren Logik sollen wenig medaillenfavorisierte Nationalmannschaften wie beispielsweise die Wasserballer durch finanzielle Kürzungen ihres ohnehin bereits knappen Budgets doch tatsächlich erfolgreicher werden? Die Sprinterin Gina Lückenkemper hat jüngst nach den European Games 2022 die Konsequenzen unzureichender Rahmenbedingungen treffend kommentiert: „Das kommt davon, wenn man Halbprofis gegen Vollprofis antreten lässt.“



Was muss noch besser laufen?

Sportverbände und große Teile der Politik haben inzwischen zur Kenntnis nehmen müssen, dass durchgestylte Marketingkampagnen einen ergebnisoffenen Diskurs nicht ersetzen kön-nen. Im damaligen Bermuda-Dreieck DOSB – Hamburg – BMI ging die Bewerbung u. a. ja auch deswegen unter, weil der Öffentlichkeit keine verbindlichen Aussagen zur Finanzierung präsentiert wurden. Offener Diskurs bedeutet jedoch mehr als „Kummerkasten“ oder Pseudobeteiligung ohne Einfluss auf das Endergebnis. Drittens sind Olympische Spiele nicht der Steigbügelhalter für städtischen Infrastrukturausbau. Den muss öffentliche Daseinsvorsorge ohnehin leisten! Aus dem Olympischen Dorf entstehen idealerweise in der Nachnutzung Sozialwohnungen und Mehrgenerationenhäuser. Die notwendigen Sportneubauten sind bedarfsgerecht für den späteren Schul-, Breiten-, Behinderten- und Spitzensport nutzbar. Im Sinne guter Gastfreundschaft bietet sich an, über eine digitale Olympiaplattform, ohne Airbnb, preiswert Privatunterkünfte mit Familienanschluss zu vermitteln. An zentralen Orten wird Olympia über Pubic Viewing gefeiert. Kartenkontingente müssen fair verteilt und Eintrittspreise erschwinglich sein. Die Hundertschaften der Bereitschaftspolizei versuchen sich, wie zur Fußball-WM 2006, am Motto „zu Gast bei Freunden“.



Die vergangenen Olympischen Spielen waren Milliardenspiele. Wer verdient eigentlich am meisten an Olympia? Welche Risiken/Chancen gibt es für die austragenden Städte?

Die Spannweite ist riesig. Den Olympiapark in München besuchen heute noch internationale Architektengruppen und Barcelona ist nach Olympia 1992 in die Top Ten des europäischen Städtetourismus aufgestiegen. London 2012 hat Stadtteile gentrifiziert. Da liegen Freud und Leid eng beieinander. Stattdessen zahlten die Bürger von Montreal von 1976 bis 2006 eine Sondersteuer, um die Schulden zu begleichen und die Spiele in Athen 2004 mit anschließenden Bauruinen hatten dem Staatshaushalt mit über 10 Milliarden Euro das Genick angebrochen. Ein „Konzept“, in dem ausschließlich das Gemeinwesen zahlt, Sponsoren und Medien ihre Kosten wieder einspielen und das IOC gewinnt ist heute nicht mehr zu legitimieren.



Die Kommerzialisierung der Olympischen Spiele werden kritisiert. Ist es wirklich noch eine Sportgroßveranstaltung mit Gemeinschaftssinn und Gemeinschaftsnutzen, oder nur ein Event, an dem Firmen verdienen?

Das Interesse der Menschen an Olympischen Spielen und der damit verbundenen Präsentation spitzensportlicher Kunstfertigkeit ist nach wie vor ungebrochen. Insofern sollten wir alles für einen gelingenden Erhalt dieses einzigartigen internationalen Sportfestes tun. Ohne Chauvinismus und stierem Blick auf den Medaillenspiegel. In der uns seit Jahrzehnten bekannten Ausprägung waren die Olympischen Spiele allerdings nur noch mit den Milliardenzahlungen multinationaler Konzerne zu organisieren. Man möchte ihnen gerne zurufen: Verdient euer Geld, aber mischt euch nicht ein! Schwerwiegender sind die beschädigenden Partialinteressen aus Teilen der (Bau-)Wirtschaft, Politik und leider auch des Sports selbst. Die Erkenntnis, das mit jahrzehntelanger Wachstumseuphorie Machbarkeitsgrenzen erreicht sind, dürfte inzwischen Standard sein. Das hat auch das IOC erkannt. Insofern bin ich dosiert optimistisch, dass eine langsame Umkehr zu kompakten und weniger opulenten Spielen möglich ist. Zurückhaltender bin ich bei der Darstellung nachhaltiger Spiele. Sie finden derzeit noch im potemkinschen Dorf statt.



Mit den Host City Contracts treten Länder Hoheitsrechte ab, beispielsweise Arbeitsrechte, Medienrechte, Demonstrationsrechte, die vom IOC außer Kraft gesetzt werden. Müssten die Länder hier nicht ihre Autorität bewahren?

Autorität die anerkannt werden will, hat diese Rechte fortwährend zu beachten und durchzusetzen. Das Augenmerk zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns gilt ja während und außerhalb olympischer Spiele. Versetzen wir uns nun kurz mit einem Beispiel in die Situation der Gegenseite. Auf ihrer Hochzeitsfeier möchten sie nicht, dass fremde Stammgäste die von ihnen gemietete Gastronomie aufmischen und unbekannte Fotografen zu fortgeschrittener Stunde pikante Fotos machen. Sie können das verhindern, weil sie das Hausrecht erworben haben. So in etwa, jedes Beispiel hinkt, ist das mit den Bannmeilen um die Stadien und der Position des IOC. Bislang existierte ein Bieterwettbewerb des „Krötenschluckens“ samt akzeptierter Nebenwirkungen. Von Bewerberkonzepten ist zu erwarten, dass sie den Sport nicht für alle möglichen Interessen andienen, sondern in der Hauptsache der demokratischen Förderung des Kulturguts Sport verpflichtet sind und, eigentlich selbstverständlich, frei von Anbiederung, Korruption und Doppelmoral.



