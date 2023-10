Lauf-Star Alica Schmidt verrät, wie viel man in der Leichtathletik verdient

Von: Christoph Gschoßmann

Alica Schmidt hat Millionen Follower in der sozialen Medien – doch mit ihrem Sport verdient sie kaum Geld. Sie spricht über diesen Missstand.

München – Dass Fußball einen Sonderstatus unter den Sportarten in Deutschland hat, ist kein Geheimnis. Doch wie krass der Unterschied allein bei der Bezahlung der Athleten im Vergleich zu anderen Sportarten ist – dies lässt sich auch an einem neuen Tikotk-Video der deutschen Leichtathletin Alica Schmidt erahnen. Sie spricht über die Bezahlung als Profisportlerin.

„Bei Wettkämpfen zahlt man noch drauf“ – Alica Schmidt erzählt über Einkünfte als Sportlerin

„Diese Frage bekomme ich super oft“, sagt die Sportlerin, die auch als Model und Influencerin aktiv ist, während sie sich in dem Tiktok-Video Makeup aufträgt. Sie könne natürlich nur von der Leichtathletik sprechen, stellt die 400-Meter-Läuferin klar. „Wenn wir im Kader sind, also in der Nationalmannschaft, bekommen wir 700 Euro von der Sporthilfe“, beginnt sie ihre Aufzählung. Auch gebe es die Möglichkeit, über den Verein monatlich etwas Geld zu bekommen. Bei ihr - sie läuft für den SC Charlottenburg - sei dies „nur eine kleine Summe“. Manche bekämen auch gar nichts. „Das ist aber meistens nicht so viel, als dass man nur davon leben könnte.“ Schmidt arbeitete bereits für Hugo Boss als Model - sicher ein besser bezahlter Job.

Über Wettkämpfe könne man auch Geld verdienen, aber „bei den meisten Wettkämpfen verdient man kein Geld“, auch davon könne man nicht leben, so die 24 Jahre alte Schmidt. Bei vielen Wettkämpfen bekäme man nichts oder zahle noch drauf, „weil man Anreise- und Hotelkosten hat, die auch nicht immer übernommen werden.“ 2020 war Schmidt für Deutschland bei Olympia in Tokio dabei, durfte aber nicht starten.

Leichtatheltin Alica Schmidt erlaubt ihren Followern einen Blick hinter die finanziellen Kulissen ihres Sports. © IMAGO/Christoph Worsch

Die Möglichkeit, in Deutschland zur Bundeswehr oder Bundespolizei zu gehen, hält Schmidt für „sehr gut gelöst“. Dadurch habe man die Möglichkeit, sich komplett auf den Sport zu fokussieren. Bei der Bundeswehr bekäme man ungefähr 2500 Euro im Monat, man müsse aber nur bei einem sechswöchigen Lehrgang anwesend sein. Bei der Bundespolizei bekäme man ähnliches Gehalt, aber habe mehr Arbeitsstunden. Doch weil es nicht genug Plätze gebe, „haben nur die wenigsten Athleten die Möglichkeit, dort reinzukommen.“

Alica Schmidt studiert nebenbei – um sich „ein zweites Standbein aufzubauen“

Weil das Geld also nicht reicht, müssen die Athleten sich anderweitig umschauen. „Die meisten von uns studieren nebenbei, um sich ein zweites Standbein aufzubauen, oder haben sogar Minijobs, die sie nebenbei machen.“ Auch sie selbst im Fernstudium studiert Medien- und Kommunikationsmanagement. Der letzte und größte Punkt seien Sponsoren. Auch um diese müsse man sich selbst kümmern, was vor allem für Menschen ohne eine große Social-Media-Präsenz schwierig sei. Für sie selbst dürfte dies mit ihren zwei Millionen TikTok-Followern (und 4,6 Millionen auf Instagram) kein Problem sein. Zusammenfassend erklärt sie, für die meisten deutschen Athleten sei es „nicht einfach“, vom Sport zu leben.

Die Kommentatoren auf TikTok freuen sich über die Einblicke, sind aber auch überrascht: „Bei dir hätte ich mit mindestens 10.000 gerechnet“, schreibt ein User. „Das Ungleichgewicht ist wirklich krass, der Amateurbereich im Fußball ist ein Milliardengeschäft“, kommentiert ein anderer. Schmidt war im September 2017 zu internationaler Bekanntheit gelangt, weil ein US-amerikanischer Blog sie als „heißeste Leichtathletin der Welt“ prämiert hatte. Sie wurde im Jahr 2022 vom Magazin Forbes in die „30 unter 30“ gewählt. (cgsc)