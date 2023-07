Sprintstar Lückenkemper: Leichtathletik-Formate überprüfen

Gina Lückenkemper peilt bei der WM im August in Budapest eine Final-Qualifikation an. © Stefan Mayer/Eibner-Pressefoto/dpa

Im Kampf um mehr öffentliche Sichtbarkeit regt Deutschlands schnellste Sprinterin an, über die Formate der Leichtathletik nachzudenken. Ein Ziel hat sie fest vor Augen.

München - Deutschlands Sprintstar Gina Lückenkemper hat für mehr öffentliches Interesse der Leichtathletik angeregt, die Formate zu überprüfen. „Dieser Sport ist so vielfältig und hat so unfassbar viel zu bieten. Es würde uns guttun, wenn wir mehr im Free-TV zu sehen wären, nicht nur bei Meisterschaften. Dafür müsste sich die Leichtathletik aber auch mal selbst auf den Prüfstand stellen“, sagte die 26-Jährige vom SCC Berlin der „Augsburger Allgemeinen“.

Die Doppel-Europameisterin fragt sich, ob das traditionelle Format noch zeitgemäß ist. „Wenn wir mehr Öffentlichkeit haben wollen, dann sollten wir darüber nachdenken, wie wir attraktiver werden können. Unsere Veranstaltungen dauern einfach zu lange, häufig über den ganzen Tag. Das ist nicht mehr sexy, gerade in dieser schnelllebigen Zeit. Früher mag das funktioniert haben, heute aber nicht mehr“, sagte Lückenkemper.

Beispiele führte sie auch an: „In der Hallensaison gibt schon den einen oder anderen guten Ansatz mit kurzen, kompakten Programmen. Im Sommer hingegen fällt uns das noch schwer, weil die Veranstalter ungern Disziplinen weglassen oder es bei deutschen Meisterschaften ja gar nicht möglich ist. Aber daran führt kein Weg vorbei, wenn wir weiter Aufmerksamkeit generieren wollen. Es gibt ja schon eigene tolle Spezialwettkämpfe für Sprinter, Läufer, Springer oder Werfer.“

Lückenkemper peilt bei der WM im August in Budapest eine Final-Qualifikation an. Sie habe mit der WM „noch eine Rechnung offen, weil im vergangenen Jahr in Eugene für mich im Halbfinale Schluss war“, sagte sie. „Das Niveau im Frauensprint ist so krass geworden, aber ich habe mich vor allem in diesem Jahr ebenfalls verbessert. Ja, ich will in Budapest ins Einzelfinale! Und wenn ich dann drin bin, ist vieles möglich. Und Paris, doch, da hätte ich richtig Bock drauf, in einem olympischen Endlauf zu stehen.“ Erst einmal stehen am kommenden Wochenende die deutschen Meisterschaften in Kassel an. dpa