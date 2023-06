Spurlos verschwunden: Johnny Blue von Bundesliga-Klub Stuttgart wird vermisst

Von: Sascha Mehr

Das Maskottchen des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart ist spurlos verschwunden, der Verein verspricht einen Finderlohn.

Stuttgart – Die Saison in der Handball-Bundesliga ist vorbei. Deutscher Meister wurde wieder einmal der THW Kiel, im Tabellenkeller sicherte sich der TVB Stuttgart schon Wochen vorher den vorzeitigen Klassenerhalt und startet auch in der nächsten Spielzeit in der höchsten deutschen Spielklasse. Die Freude darüber wurde aber getrübt, denn das Maskottchen des Klubs ist spurlos verschwunden.

TVB Stuttgart Sportart: Handball Spitzname: Wild Boys Liga: 1. Bundesliga

Handball-Bundesliga: Maskottchen spurlos verschwunden

„Wer unsere letzten Heimspiele in der Porsche-Arena verfolgt hat, der hat sich bestimmt schon gefragt: Wo ist Johnny Blue? Johnny ist seit einigen Wochen verschwunden. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Für den Hinweis, der uns zu Johnnys Kostüm führt, geben wir zwei Dauerkarten als Finderlohn aus. Bitte meldet euch hierfür per Nachricht! Danke für eure Mithilfe“, schrieb der Klub auf seinem Instagram- und Facebook-Kanal.

„Neben seinem hohen emotionalen Wert ist Johnny Blue auch finanziell viel wert. Sein Kopf in Form einer Disko-Kugel mit 50 cm Durchmesser wiegt circa drei Kilogramm und kostet über 7.000 Euro. Bei unserem Johnny handelt es sich keinesfalls um ein einfaches Stoffkostüm: Seine Haare bestehen aus insgesamt 1,4 km Kunststofffaser und über 700 verbauten LEDs, die durch Fingertippen im Handschuh zu bedienen sind“, erklärte der TVB Stuttgart.

Das Maskottchen Johnny Blue vom Handball-Bundesligisten Stuttgart ist spurlos verschwunden. © Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Das Maskottchen wird schon seit dem 31. März vermisst. Der in der Arena verstaute Karton mit Kopf und Kostüm war plötzlich verschwunden und ist seitdem unauffindbar. „Wir hatten gehofft, dass der Karton irgendwann wieder auftaucht. Allen, die Johnny so schmerzlich vermisst haben, erklärten wir, er sei im Urlaub und kehrt bald wieder an seinen Arbeitsplatz zurück“, sagte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt zum Verschwinden des Maskottchens.

Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart sucht Johnny Blue

Für die Herstellung seien knapp 200 Arbeitsstunden nötig gewesen, „aufgrund dieses zeitlich sehr hohen Aufwandes können wir noch nicht sagen, ob wir an unserem ersten Heimspiel der Saison wieder ein Maskottchen haben werden“, erklärten die Stuttgarter.

Der TVB Stuttgart bekam auf seine Posts bei Instagram und Facebook viele aufmunternde Worte. „Wir drücken die Daumen, dass er schnell wieder da ist“, schrieb beispielsweise der offizielle Account der Handball-Bundesliga. (smr)