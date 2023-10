St. Brown gewinnt mit Lions gegen Raiders um Jakob Johnson

Teilen

Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown (14) wird von Las Vegas Raiders Safety Tre'von Moehrig (25) aus dem Spielfeld gedrängt. © Paul Sancya/AP

Die Detroit Lions holen den sechsten Saisonsieg und untermauern ihren Anspruch auf die Playoffs. Für das Team von Amon-Ra St. Brown läuft es - anders als für die Raiders um einen anderen Deutschen.

Detroit - Die Detroit Lions haben sich gut von der zweiten Saisonniederlage erholt und dank einer erneut starken Leistung von Amon-Ra St. Brown 26:14 gegen die Las Vegas Raiders gewonnen.

Während die Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson auf die nächste enttäuschende NFL-Saison zusteuern und fünf von acht Spielen verloren haben, sind die Lions nach dem sechsten Sieg voll auf Playoff-Kurs.

St. Brown blieb zwar ohne Touchdown, sammelte aber zum elften Mal in seiner Karriere mehr als 100 Yards nach Pässen - so viele hatte nach weniger als drei kompletten Spielzeiten noch kein Passempfänger in der Geschichte der Lions. Allein in dieser Saison kam St. Brown auf fünf Spiele mit einer dreistelligen Ausbeute.

„Wir haben ein paar doofe Fehler gemacht in der Offensive, sind aber ruhige geblieben und haben weiter gespielt. Das war gut“, sagte Lions-Quarterback Jared Goff. „Wir haben richtig gut gespielt heute. Der Vorsprung auf der Anzeigetafel sollte größer sein.“ Einzig drei Ballverluste trübten die gute Leistung der Lions, die vergangene Woche noch 6:38 gegen die Baltimore Ravens verloren hatten.

Die Raiders dagegen kommen auch mit dem neuen Quarterback Jimmy Garoppolo offensiv überhaupt nicht ins Rollen. Star-Passempfänger Davante Adams hatte nur einen Fang über sieben Yards. Die sechs weiteren Würfe in seine Richtung kamen nichts ans Ziel. dpa