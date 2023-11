St. Brown rechnet mit Fortsetzung seiner NFL-Karriere

Equanimeous St. Brown von den Chicago Bears geht von einer Forsetzung seiner NFL-Karriere aus. © Nam Y. Huh/AP/dpa

Für den ältesten der St. Brown-Brüder läuft die NFL-Saison bislang nicht nach Plan. Die Chicago Bears verlieren, er ist verletzt oder kommt kaum zum Einsatz. Sorgen um seine Zukunft gibt es keine.

Chicago - Equanimeous St. Brown rechnet trotz seiner bislang enttäuschenden Saison mit einer Fortsetzung seiner Karriere in der National Football League. Die Chancen, dass er auch im kommenden Jahr bei einem Team unter Vertrag stehen werde, seien „sehr groß“, sagte der 27 Jahre alte Passempfänger von den Chicago Bears der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich weiß, wie gut ich bin und auch wenn ich schon sechs Jahre dabei bin, bin ich immer noch nur 27. Ich bin nicht so alt, also kann ich noch sehr lange spielen.“ Er habe sich in seiner Zeit in der besten Football-Liga der Welt gesteigert. „Ich bin jetzt besser. Man kann nicht in dieser Liga bleiben, wenn man nicht besser, sondern nur älter wird.“

St. Brown spielt seine zweite Saison bei den Bears, hat aber viel weniger Einsatzzeiten als noch in der vergangenen Spielzeit. Vier Spiele verpasste er zudem wegen einer Oberschenkelverletzung, erst am vergangenen Spieltag gab er sein Comeback.

Am Sonntag trifft er mit den Bears auf die Detroit Lions, bei denen sein jüngerer Bruder Amon-Ra St. Brown zu den wichtigsten Spielern zählt. „Er macht alles gut. Er ist ein kompletter Receiver“, sagte Equanimeous St. Brown. Die Lions haben sieben ihrer neun Spiele in dieser Saison gewonnen und sind Favorit gegen die Bears, die auf nur drei Saisonsiege kommen. dpa