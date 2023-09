Stabhochspringer schafft neuen Weltrekord

Von: Jannek Ringen

Teilen

Dem schwedischen Stabhochsprung-Ass Armand Duplantis gelingt derzeit alles. In den USA hat er einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Eugene/Oregon – Am Wochenende fand im US-Bundesstaat Oregon das abschließende Diamond-League-Meeting statt. Mit dabei war auch der Dominator der Stabhochsprung-Szene Armand Duplantis aus Schweden. Der 23-Jährige war auch in Eugene das Maß aller Dinge und konnte seine starken Leistungen mal wieder auf ein neues Level heben.

Armand Duplantis Geboren: 10. November 1999 (Alter 23 Jahre) Lafayette, USA Nationalität: Schwede Weltrekord: 6,23 Meter

Duplantis dominiert mit 23 Jahren die Stabhochsprung-Szene

Aktuell führt im Stabhochsprung kein Weg an dem Schweden Duplantis vorbei. Wettbewerb um Wettbewerb dominiert der 23-Jährige seine Konkurrenten und hat dies auch in den USA wieder unter Beweis gestellt. Mit einem deutlichen Vorsprung von 41 Zentimetern vor der Konkurrenz holte er sich in Eugene den Sieg.

Konkurrenz ist für Duplantis mittlerweile sowas wie ein Fremdwort geworden. In seinem noch jungen Alter darf er sich bereits zweimal Welt- (2022, 2023) und zweimal Europameister (2018, 2022) nennen. Zudem räumte er bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 die Goldmedaille ab. Neben seinen Outdoor-Erfolgen wurde er auch in der Halle jeweils einmal Welt- und Europameister.

Armand Duplantis posiert mit seinem neuen Weltrekord. © IMAGO / USA TODAY Network

Duplantis überspringt eigenen Weltrekord

In Eugene übertraf sich der Leichtathlet einmal wieder selbst. Der Olympiasieger von 2021 übersprang die Marke von 6,23 Metern und konnte damit den Freiluft-Weltrekord um zwei Zentimeter verbessern. Bereits im Februar hatte er in der Halle mit 6,22 Metern einen neuen Weltrekord aufgestellt, den er jetzt erneut pulverisierte.

„Ich versuche einfach, hochzuspringen“, sagte Duplantis, der glaubt, dass er den Weltrekord weiter nach oben schrauben kann: „Das Limit ist sehr hoch, aber ich hoffe, dass ich weiterhin gut springen kann und höher springe, als ich es heute getan habe.“ Der zweitplatzierte John Obiena von den Philippinen landete mit 5,82 Metern deutlich hinter ihm. (jari)